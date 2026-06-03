Onde assistir à Copa do Mundo 2026 em Dubai: melhores Fan Zones da cidade

Telões gigantes, festas temáticas e transmissão de todos os jogos movimentam Dubai durante o Mundial

A poucos dias do início da Copa do Mundo FIFA 2026, Dubai já entrou no clima do torneio com diversas fan zones espalhadas pela cidade. Mesmo com os jogos acontecendo nos Estados Unidos, o emirado prepara grandes eventos para reunir torcedores de diferentes nacionalidades em espaços com telões, música, gastronomia e atrações especiais.

Entre os destaques está a fan zone do Bla Bla by McGettigan’s, em Jumeirah Beach Residence, que transmitirá os 104 jogos do Mundial. Os ingressos para a fase de grupos começam em AED 60, valor totalmente revertido em consumo de comida e bebidas. O espaço promete entretenimento ao vivo e ativações especiais nos dias de partidas mais importantes.

Outra opção é a Palm Arena, no Marriott Resort Palm Jumeirah. O espaço indoor terá telões, videogames, dardos, DJs e promoções durante toda a competição. A entrada será gratuita e o local funcionará diariamente das 5pm às 3am.

Já o premiado sports bar The Coterie, eleito o melhor bar esportivo de Dubai em 2025, transformará o espaço em uma verdadeira arena temática chamada “The Coterie Clubhouse”. O local terá DJs, canhões de CO2, bandeiras, tambores e promoções especiais durante os jogos.

Também entra na lista o The Garden Project, que vai transformar seu tradicional pub garden em um espaço climatizado para exibição das partidas, com telões, cervejas e food trucks.