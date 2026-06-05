Qatar Airways aumenta voos para Dubai durante alta demanda do verão

Companhia terá cinco voos diários entre Doha e Dubai em meio à retomada das operações no Oriente Médio

A Qatar Airways anunciou que irá ampliar sua operação entre Doha e Dubai durante o verão, aumentando gradualmente os voos para cinco frequências diárias a partir deste mês.

Segundo a companhia aérea, a expansão acontece em meio ao crescimento da demanda por viagens na temporada de verão e após meses de restrições no espaço aéreo da região do Oriente Médio.

Atualmente operando com dois voos diários entre o Aeroporto Internacional Hamad, em Doha, e o Aeroporto Internacional de Dubai, a empresa informou que a ampliação ocorrerá em etapas:

- o terceiro voo diário começou nesta quinta-feira (5);

- o quarto será adicionado em 15 de junho;

- e o quinto voo retornará ao longo da temporada de verão.

Os novos voos serão operados com aeronaves Boeing 777 e Airbus A350.

Com a mudança, a Qatar Airways passará a oferecer até 35 voos semanais entre Doha e Dubai.

A companhia afirmou que o objetivo é atender à forte demanda de passageiros e oferecer mais flexibilidade para quem viaja entre os Emirados Árabes Unidos e o Catar durante o período mais movimentado do ano.

Retomada gradual da malha aérea

Nos últimos meses, a Qatar Airways vem retomando gradualmente suas operações regionais após impactos causados por restrições no espaço aéreo do Oriente Médio.

Os voos para Dubai e Sharjah foram retomados em abril, enquanto as operações para Abu Dhabi voltaram em maio.

A empresa também confirmou que pretende ampliar sua rede internacional para mais de 160 destinos durante o verão.

Apesar da expansão, a companhia alerta que as operações ainda dependem das condições de segurança aérea e das autorizações regulatórias da região.

Em atualizações operacionais divulgadas recentemente, a Qatar Airways afirmou que alguns voos ainda operam dentro de “corredores seguros limitados”, definidos pela Autoridade de Aviação Civil do Catar.

A empresa também informou que horários e rotas podem sofrer alterações ou cancelamentos devido a mudanças nas condições do espaço aéreo do Oriente Médio.

Passageiros afetados por eventuais mudanças terão direito à remarcação ou reembolso, segundo a companhia.

Fonte: Qatar Airways