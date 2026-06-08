Emirados Árabes suspendem novos vistos para três países africanos por causa do Ebola

Medidas preventivas entram em vigor após avanço do surto na África Central e Oriental

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram novas restrições de entrada para viajantes da República Democrática do Congo, Uganda e Sudão do Sul como medida preventiva diante do avanço do surto de Ebola em partes da África Central e Oriental.

As medidas começaram a valer às 13h deste sábado, 6 de junho, e poderão ser prorrogadas dependendo da evolução da situação sanitária internacional.

A decisão foi divulgada pela Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres (NCEMA) em conjunto com a Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária (ICP).

Entre as principais mudanças anunciadas estão a suspensão da emissão de novos vistos de turismo e visita para cidadãos dos três países africanos e a restrição de entrada para passageiros vindos dessas regiões, mesmo quando utilizarem conexões por terceiros países.

Segundo o governo emiradense, apenas viajantes que tenham permanecido fora dos países afetados por mais de 21 dias poderão entrar nos Emirados Árabes Unidos.

As autoridades informaram ainda que os voos de carga continuarão operando normalmente e que conexões internacionais em trânsito também seguem autorizadas.

O governo destacou que não há casos registrados de Ebola nos Emirados e afirmou que o país mantém sistemas avançados de monitoramento em aeroportos, portos e fronteiras terrestres.

A medida faz parte da estratégia nacional de prevenção e proteção da saúde pública diante do aumento das preocupações internacionais sobre a propagação do vírus.

As autoridades recomendaram que moradores e viajantes acompanhem atualizações apenas pelos canais oficiais do governo.

