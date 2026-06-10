Dubai avalia manter semana de trabalho reduzida no verão após alta em produtividade e bem-estar

Governo dos Emirados ainda não confirmou programa para 2026, mas resultados positivos aumentam expectativa de retorno da jornada flexível

Com temperaturas que ultrapassam facilmente os 40°C durante o verão, Dubai vem repensando a rotina de trabalho nos meses mais quentes do ano. Após dois anos consecutivos de experiências bem-sucedidas com jornadas reduzidas para servidores públicos, cresce a expectativa de que o modelo retorne em 2026.



Até o momento, o Departamento de Recursos Humanos do Governo de Dubai (DGHR) ainda não anunciou oficialmente a continuidade do programa, mas os resultados registrados nas últimas edições fortalecem a possibilidade de uma nova implementação.

Projeto começou como piloto em 2024

A iniciativa teve início no verão de 2024, com o projeto-piloto chamado “Our Summer is Flexible”, aplicado em 15 órgãos públicos.

Os funcionários foram divididos em dois grupos:

- um trabalhava jornadas mais longas de segunda a quinta-feira e ganhava folga às sextas;

- o outro cumpria dias mais curtos ao longo da semana.

Segundo o governo de Dubai, os resultados foram expressivos:

- aumento de 87% na capacidade de concluir tarefas dentro do prazo;

- melhora de 96% no atendimento ao público, sem reclamações registradas;

- crescimento de 98% no índice de felicidade dos funcionários.

Os dados foram avaliados pelo Dubai Government Excellence Programme.

Programa foi ampliado em 2025

Com os resultados positivos, o governo expandiu a iniciativa em 2025 para todos os órgãos públicos da cidade, rebatizando o projeto como “Our Flexible Summer”.

O programa entrou em vigor entre 1º de julho e 12 de setembro e foi alinhado ao “Ano da Comunidade” nos Emirados Árabes Unidos, com foco em apoiar famílias durante as férias escolares.

O modelo de divisão de equipes foi mantido:

- um grupo trabalhou oito horas por dia de segunda a quinta-feira, com sexta livre;

- o outro cumpriu sete horas diárias e meio expediente na sexta-feira.

País já possui restrições para trabalho sob calor extremo

A flexibilização da jornada acompanha outra política já consolidada nos Emirados: a proibição de trabalho ao ar livre nos horários de calor extremo.

Em vigor há 22 anos consecutivos, a regra impede atividades externas sob sol direto entre 12h30 e 15h, de 15 de junho a 15 de setembro.

A medida é aplicada principalmente em construções e projetos de infraestrutura, quando as temperaturas podem chegar a 50°C. Empresas que descumprem a norma podem receber multas de até 50 mil dirhams.

Tendência aponta para mais flexibilidade no futuro

Embora ainda não exista confirmação oficial para 2026, especialistas observam que os Emirados Árabes vêm adotando políticas cada vez mais flexíveis no mercado de trabalho.

O governo federal implementou uma semana de quatro dias e meio em 2022, enquanto Sharjah tornou permanente a semana de quatro dias para servidores públicos.

Além disso, um relatório oficial divulgado em 2025 defendeu a ampliação de modelos híbridos e remotos em todo o país.

A iniciativa “Our Flexible Summer” também faz parte da Estratégia de Qualidade de Vida de Dubai 2033. Como 2026 foi declarado o “Ano da Família” nos Emirados, muitos servidores esperam que o benefício seja mantido pelo terceiro verão consecutivo.

