Tubarão-baleia aparece próximo a restaurante em Dubai e surpreende clientes

Animal foi visto nadando ao lado de píer em área movimentada da cidade; espécie é considerada inofensiva para humanos

Clientes e visitantes de uma das áreas mais conhecidas da orla de Dubai tiveram uma surpresa incomum nesta semana após a aparição de um tubarão-baleia próximo ao restaurante 3 Fils, localizado no Jumeirah Fishing Harbour.

O estabelecimento compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando o enorme peixe nadando tranquilamente ao lado do píer.

Na publicação, o restaurante brincou com a visita inesperada ao escrever: “Visitante inesperado! Tubarão-baleia de bolinhas”.

Aparição chamou atenção nas redes sociais

As imagens rapidamente repercutiram entre moradores e turistas, que identificaram características típicas da espécie, como:

- manchas brancas espalhadas pelo corpo;

- cabeça larga e achatada;

- grande porte.

O tubarão-baleia é considerado o maior peixe do mundo e pode atingir mais de 12 metros de comprimento.

Apesar do tamanho impressionante, a espécie não representa perigo para seres humanos, alimentando-se principalmente de plâncton e pequenos organismos marinhos.

Espécie já foi vista em águas dos Emirados

Embora os tubarões-baleia apareçam ocasionalmente nas águas dos Emirados Árabes Unidos, os registros costumam ocorrer em áreas mais afastadas da costa.

Especialistas explicam que a presença desses animais próximos ao litoral geralmente está relacionada à abundância de alimento, que os atrai para regiões mais rasas.

Por isso, avistamentos em áreas urbanas movimentadas, especialmente próximas a restaurantes e marinas, são considerados pouco comuns.

O restaurante não informou a data exata em que o vídeo foi gravado, mas as imagens foram publicadas nas redes sociais na última segunda-feira.

A aparição acabou se transformando em uma atração inesperada para quem estava no local e reforçou a rica biodiversidade marinha presente nas águas do Golfo Pérsico.