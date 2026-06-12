Em país com mais de 200 nacionalidades, Brasil segue conquistando torcedores nos Emirados Árabes

Paixão pelo futebol brasileiro une expatriados e pessoas de diferentes culturas em um dos países mais multiculturais do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos são conhecidos por sua impressionante diversidade cultural. Com mais de 200 nacionalidades convivendo diariamente, o país se tornou um dos ambientes mais multiculturais do planeta. Em meio a tantas diferenças, o futebol surge como uma linguagem comum — e o Brasil continua ocupando um lugar especial no coração de muitos torcedores.

Muito antes da chegada da Copa do Mundo de 2026, a influência brasileira já é facilmente percebida nos Emirados. Nos campos amadores, nos bares esportivos, em eventos comunitários e até nas conversas do dia a dia, a Seleção Brasileira segue sendo uma das maiores referências globais do esporte.

Para os milhares de brasileiros que vivem em cidades como Dubai e Abu Dhabi, vestir a camisa verde e amarela representa muito mais do que apoiar uma equipe. É uma forma de manter viva a conexão com suas raízes, sua cultura e sua identidade, mesmo a milhares de quilômetros de casa.

Mas o fascínio pelo futebol brasileiro vai além da comunidade brasileira. Árabes, indianos, filipinos, europeus e africanos frequentemente adotam o Brasil como sua segunda seleção durante os Mundiais. A imagem construída ao longo das décadas — marcada por talento, criatividade, alegria e craques históricos — continua atraindo admiradores de todas as partes do mundo.

Em um país moldado pela diversidade, a torcida brasileira se destaca pela capacidade de transformar partidas de futebol em momentos de celebração e integração cultural. Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, a expectativa é que essa energia volte a unir pessoas de diferentes origens em torno de uma mesma paixão.

Nos Emirados, onde centenas de culturas convivem lado a lado, o verde e amarelo segue funcionando como uma verdadeira linguagem universal.