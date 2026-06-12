Al Granada FC anuncia parceria estratégica em Sharjah e fortalece projeto brasileiro nos Emirados Árabes Unidos

SHARJAH, Emirados Árabes Unidos

– O Al Granada FC anunciou oficialmente uma parceria estratégica com o Governo de Sharjah e o Al Madam Cultural & Sports Club, em um movimento que marca uma nova fase na trajetória do clube brasileiro sediado nos Emirados Árabes Unidos. Segundo comunicado divulgado pela instituição, o acordo garante acesso a uma estrutura esportiva completa e reforça os planos de expansão do projeto no futebol local.De acordo com o clube, a parceria permitirá a utilização de uma infraestrutura considerada de alto padrão, incluindo estádio com capacidade para 5 mil espectadores, centro de treinamento, academia, ginásio poliesportivo, piscina e áreas de hospitalidade para convidados e patrocinadores.O anúncio acontece às vésperas da estreia do Al Granada FC na temporada 2026 da Terceira Divisão dos Emirados Árabes Unidos, cuja competição tem início previsto para agosto. A diretoria acredita que a nova estrutura poderá desempenhar papel fundamental na preparação da equipe para a disputa do campeonato.O Al Granada FC se apresenta como o primeiro clube brasileiro sediado nos Emirados Árabes Unidos e afirma ter como objetivo unir a tradição do futebol brasileiro às oportunidades oferecidas pelo mercado esportivo do Oriente Médio. O projeto busca atuar não apenas na competição esportiva, mas também no intercâmbio cultural, desenvolvimento de atletas e fortalecimento das relações entre Brasil e Emirados.À frente da equipe técnica está o treinador Paulo Campos, profissional com experiência internacional e passagens pelo futebol árabe e europeu. Segundo o clube, o treinador também participou de trabalhos ao lado de Wanderlei Luxemburgo durante um período de formação realizado no Real Madrid.A gestão do projeto é liderada pelo empresário Márcio Granada, CEO e presidente do clube. Ex-jogador profissional, Granada também é fundador do projeto Jogo dos Famosos e acumula mais de 550 eventos internacionais realizados ao longo de sua trajetória.A estrutura administrativa conta ainda com Felipe Alves, responsável pela diretoria internacional e pelo desenvolvimento de parcerias institucionais, além de Felipe Fagundes, encarregado da captação de atletas e identificação de talentos no Brasil e em outros mercados sul-americanos.O comunicado destaca ainda o apoio de lideranças locais envolvidas na construção da parceria, entre elas Omar Alsharjih e Sultan Mohamed Maedad Saeed Al Ketbi, presidente do Conselho de Administração do Al Madam Cultural & Sports Club.No campo comercial, o projeto conta com a participação de parceiros internacionais. Entre eles está a Laren International Real Estate, apresentada pelo clube como patrocinadora oficial. A empresa do setor imobiliário de luxo terá sua marca estampada nos uniformes da equipe e em diversas plataformas institucionais. O release também cita a Lamborghini entre os apoiadores do projeto, reforçando a estratégia de posicionamento internacional da marca Al Granada FC.Para a diretoria, a nova parceria representa um passo importante na consolidação do clube dentro do cenário esportivo dos Emirados Árabes Unidos. A expectativa é que a combinação entre estrutura profissional, gestão internacional e investimento em desenvolvimento esportivo contribua para fortalecer a presença brasileira no futebol da região.Com o início da temporada se aproximando, o Al Granada FC entra em campo com o objetivo de transformar a nova fase institucional em resultados esportivos, buscando o acesso às divisões superiores do futebol emiradense e a consolidação de um projeto de longo prazo no Oriente Médio.



Fundado em 2025 e sediado em Dubai, o Al Granada FC é um clube de futebol com gestão brasileira que atua nos Emirados Árabes Unidos. A instituição tem como proposta promover o desenvolvimento esportivo, a formação de atletas e o intercâmbio entre Brasil e Oriente Médio, combinando gestão profissional, estrutura esportiva e atuação internacional.