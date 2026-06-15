Megaexpansão do Aeroporto Al Maktoum avança e primeira fase deve operar em 2032

Dubai acelera obras para transformar terminal no maior centro de aviação do mundo, com capacidade para mais de 260 milhões de passageiros por ano

As obras de expansão do Aeroporto Internacional Al Maktoum, em Dubai, seguem dentro do cronograma e a primeira fase do projeto deverá entrar em operação em 2032. Considerado um dos maiores investimentos em infraestrutura da história dos Emirados Árabes Unidos, o empreendimento pretende transformar o local no maior hub de aviação do mundo.

Atualmente, contratos avaliados em cerca de 13 bilhões de dirhams (aproximadamente US$ 3,5 bilhões) estão em execução, enquanto novos contratos estratégicos superiores a 55 bilhões de dirhams deverão ser licitados na próxima etapa do projeto.

Quando totalmente concluído, o aeroporto terá capacidade para receber mais de 260 milhões de passageiros por ano e movimentar cerca de 12 milhões de toneladas de carga aérea anualmente, consolidando Dubai como um dos principais centros globais de transporte e logística.

Projeto é peça-chave da estratégia econômica de Dubai

Segundo o príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o aeroporto desempenhará papel fundamental na estratégia econômica de longo prazo do emirado, conhecida como Agenda Econômica D33.

“O projeto ampliará a capacidade do setor de aviação e aumentará a eficiência do ecossistema de transporte e logística de Dubai, atraindo investimentos de alto valor e criando novas oportunidades econômicas sustentáveis”, afirmou.

A expansão também faz parte do plano gradual de transferência das operações do atual Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) para o complexo Dubai World Central, onde está localizado o Al Maktoum, à medida que o principal aeroporto da cidade se aproxima de seus limites de capacidade.

Obras avançam em ritmo acelerado

Nos últimos 15 meses, mais de 10 milhões de horas de trabalho foram registradas no canteiro de obras.

Entre os avanços já realizados estão:

- Instalação de mais de 17 mil estacas de concreto;

- Escavação superior a 45 milhões de metros cúbicos de terra;

- Aplicação de aproximadamente 4,5 milhões de metros cúbicos de concreto;

- Conclusão da segunda pista de pouso e decolagem.

Atualmente, cerca de 9 mil trabalhadores atuam na construção. No pico das obras, esse número deverá chegar a aproximadamente 120 mil pessoas.

Estrutura será uma das maiores do planeta

O projeto prevê uma infraestrutura de grande escala, incluindo:

- Cinco pistas paralelas operando de forma independente;

- Dois terminais de passageiros;

- Sete concourses (áreas de embarque);

- Mais de 430 posições para aeronaves;

- Sistema automatizado de transporte de passageiros;

- Integração entre transporte aéreo, ferroviário e rodoviário.

A expectativa é que a nova estrutura ofereça maior eficiência operacional e uma experiência mais ágil para passageiros e companhias aéreas.

Investimentos também incluem aeroportos atuais

Além da expansão do Al Maktoum, Dubai continua investindo na modernização de sua infraestrutura aeroportuária existente.

Os projetos incluem melhorias nos terminais do Dubai International Airport (DXB), expansão das instalações utilizadas pela companhia aérea flydubai e atualizações em sistemas de bagagem, áreas de embarque remoto e acessos viários.

No total, o governo destinou cerca de 16 bilhões de dirhams para projetos de infraestrutura aeroportuária, dos quais mais de 7,5 bilhões de dirhams já foram contratados.

Fonte: Gulf News