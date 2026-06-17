Trump chama presidente dos Emirados de "guerreiro" durante encontro bilateral no G7

Líder americano elogiou Sheikh Mohamed bin Zayed e destacou parceria estratégica entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos em meio a discussões sobre Irã, segurança regional e economia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de “guerreiro” e “homem corajoso” durante uma reunião bilateral realizada à margem da Cúpula do G7, em Évian-les-Bains, na França, na segunda-feira (16).



Durante o encontro, Trump também classificou os Emirados Árabes Unidos como um “aliado poderoso” dos Estados Unidos e destacou a importância da parceria entre os dois países em questões de segurança, estabilidade regional e investimentos.



Embora os Emirados Árabes Unidos não façam parte do G7, o país foi convidado pelo presidente francês Emmanuel Macron, juntamente com outros líderes do Golfo, incluindo o Catar, para participar de discussões paralelas ao encontro das principais economias do mundo.



Um dos principais temas abordados na reunião foi a situação do Irã e a navegação no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de petróleo e gás. Trump afirmou que o acordo em discussão com Teerã representa “99,9% do que eu queria”, sinalizando otimismo em relação aos avanços diplomáticos.



Sheikh Mohamed bin Zayed agradeceu ao governo americano pelo apoio prestado durante o recente período de tensão envolvendo o Irã, reforçando a cooperação estratégica entre Washington e Abu Dhabi.



Trump também ressaltou o volume de investimentos dos Emirados nos Estados Unidos, destacando o papel crescente do país árabe como parceiro econômico e investidor relevante no mercado americano.



A reunião recebeu ampla cobertura da imprensa do Oriente Médio e foi vista como mais um sinal do fortalecimento das relações entre os dois países em um momento de preocupação internacional com a segurança energética e a estabilidade da região.



Para empresários, investidores e residentes brasileiros nos Emirados Árabes Unidos, especialmente em Dubai, a aproximação entre Washington e Abu Dhabi é acompanhada de perto devido aos possíveis reflexos sobre a confiança dos mercados, o fluxo de investimentos e o ambiente de negócios na região.



A estabilidade do Estreito de Hormuz, por onde passa uma parcela significativa da produção mundial de petróleo, também é considerada fundamental para a economia dos Emirados e para diversos setores ligados ao comércio internacional, logística e energia.