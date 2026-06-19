Amazon anuncia Prime Day nos Emirados Árabes Unidos com uma semana de descontos exclusivos

Evento acontece entre 24 e 30 de junho e promete ofertas em eletrônicos, moda, supermercado, beleza e produtos para casa

A Amazon UAE anunciou que o Prime Day 2026 será realizado entre os dias 24 e 30 de junho, oferecendo uma semana inteira de promoções exclusivas para assinantes do serviço Prime nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo a empresa, o evento contará com milhões de ofertas em mais de 30 categorias de produtos, incluindo eletrônicos, moda, beleza, itens para casa, supermercado, brinquedos e dispositivos da própria Amazon. Os descontos estarão disponíveis no site Amazon.ae e incluirão entrega rápida e gratuita para membros Prime.

Uma pesquisa encomendada pela Amazon ao instituto HarrisX revelou que 81% dos consumidores dos Emirados afirmam sentir satisfação ao encontrar boas promoções, enquanto 74% dizem se sentir compradores mais inteligentes ao aproveitar grandes descontos.

“Prime Day é o momento em que velocidade, variedade e economia se encontram. Estamos oferecendo ofertas incríveis e ainda mais maneiras de economizar para nossos membros”, afirmou Stefano Martinelli, vice-presidente da Amazon para Oriente Médio, Norte da África e Turquia.

Descontos em eletrônicos, Apple e moda

Entre os destaques do evento estão descontos de até 40% em produtos de tecnologia de marcas como Samsung, Sony, Lenovo, JBL, LG, PlayStation, Xbox e Nintendo.

A Amazon também anunciou promoções de até 35% em dispositivos da Apple, incluindo modelos da nova geração do iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 e AirPods Pro 3.

Na área de beleza e cuidados pessoais, os descontos podem chegar a 60%, abrangendo marcas como Dior, Gucci, Lancôme, L'Oréal, Kérastase e Dyson.

Já no setor de moda, os consumidores poderão encontrar reduções de até 50% em produtos de marcas como Lacoste, Boss, Puma, Skechers, Michael Kors, Ray-Ban e Emporio Armani.

Economia em supermercado e produtos do dia a dia

Os assinantes Prime também terão acesso a descontos de até 30% em produtos essenciais, como café, água mineral, produtos de limpeza e lavanderia.

Através do serviço Amazon Now, que realiza entregas em poucos minutos, haverá promoções de até 70% em frutas, vegetais, carnes, laticínios, bebidas e alimentos congelados.

Mais benefícios para assinantes

Além das promoções tradicionais, a Amazon oferecerá vantagens adicionais durante o evento:

- Até 6% de cashback para usuários do Amazon Credit Card;

- Descontos extras de até 20% para pagamentos com cartões ADCB;

- Parcelamento sem juros por meio das plataformas Tabby e Tamara;

- Créditos promocionais para compra de cartões-presente digitais;

- Entrega internacional gratuita em produtos elegíveis da Amazon dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha.

A empresa também reforçou os benefícios da assinatura Prime nos Emirados, que custa 16 dirhams por mês ou 140 dirhams por ano e inclui acesso ao Prime Video, Prime Gaming, descontos em serviços parceiros e frete gratuito em milhares de produtos.