Emirates oferece hospedagem gratuita em Dubai para passageiros durante o verão

Companhia aérea anuncia promoção que inclui até duas noites em hotel cinco estrelas para viajantes com conexão ou destino final em Dubai

A Emirates lançou uma nova promoção para incentivar viagens durante o verão e atrair mais visitantes para Dubai. A companhia aérea está oferecendo hospedagem gratuita no hotel cinco estrelas JW Marriott Marquis para passageiros que comprarem passagens de ida e volta elegíveis com destino ou conexão prolongada na cidade.

A oferta é válida para reservas realizadas entre 22 de junho e 12 de julho, com viagens programadas entre 25 de junho e 30 de setembro. Passageiros da Primeira Classe e Classe Executiva terão direito a duas noites gratuitas no hotel, enquanto clientes da Premium Economy e Classe Econômica receberão uma diária sem custo.

Para participar da promoção, é necessário que a passagem inclua Dubai como destino final ou uma escala superior a 24 horas na cidade.

Localizado em uma das regiões mais centrais de Dubai, o JW Marriott Marquis oferece aos hóspedes acesso a restaurantes, spa, academia e piscina com vista panorâmica para o horizonte da cidade.

Segundo Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates, a iniciativa busca incentivar os passageiros a aproveitarem mais tempo na cidade.

“Seja para relaxar, buscar aventura, entretenimento ou uma combinação de tudo isso, Dubai é o ponto de partida ideal para qualquer viagem de verão”, afirmou o executivo.

Além da hospedagem gratuita, os viajantes poderão utilizar o programa My Emirates Pass, que retorna em 2026 oferecendo mais de 600 descontos em restaurantes, spas, lojas e atrações turísticas. Para acessar os benefícios, basta apresentar o cartão de embarque físico ou digital junto com um documento de identificação nos estabelecimentos participantes.

A companhia também destaca a plataforma Dubai Experience, que permite criar roteiros personalizados de 24 ou 48 horas para quem pretende fazer uma parada rápida na cidade.

A promoção coincide com a realização do tradicional Dubai Summer Surprises 2026, evento que acontecerá entre 2 de julho e 30 de agosto, reunindo shows, atividades culturais, experiências de bem-estar e grandes liquidações no comércio local.

Atualmente, a Emirates opera voos para mais de 138 destinos em todo o mundo e vem ampliando ofertas especiais para estimular o turismo internacional durante a temporada de verão.