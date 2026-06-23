Dubai lança programa "Flexi Rents" e moradores poderão pagar aluguel mensalmente

Nova iniciativa promete reduzir a pressão financeira sobre inquilinos ao permitir pagamentos mensais, parcelamentos flexíveis e opções digitais para contratos de aluguel em Dubai

Dubai está avançando com uma das mais significativas mudanças em seu mercado imobiliário nos últimos anos. A cidade começou a adotar modelos de locação mais flexíveis por meio da iniciativa Flexi Rents, que permitirá aos moradores substituir o tradicional sistema de pagamentos anuais ou semestrais por opções mensais e parcelamentos mais acessíveis.



A proposta acompanha a crescente digitalização do setor imobiliário e busca adequar os pagamentos ao fluxo financeiro da maioria dos residentes, que recebem salários mensalmente. A expectativa é que a mudança beneficie especialmente expatriados, profissionais recém-chegados e famílias que enfrentam dificuldades para desembolsar grandes quantias antecipadamente.



Historicamente, muitos contratos de aluguel em Dubai exigem que os inquilinos realizem pagamentos por meio de um, dois ou até quatro cheques pós-datados ao longo do ano, prática amplamente utilizada no mercado imobiliário local. Com o Flexi Rents, novas soluções digitais passam a oferecer alternativas como débito automático, pagamentos via cartão e sistemas integrados de gestão imobiliária.



Especialistas apontam que a medida não beneficia apenas os locatários. Proprietários também podem ganhar com receitas mais previsíveis, menor inadimplência e processos de cobrança automatizados, reduzindo burocracias e aumentando a eficiência das transações.



A iniciativa faz parte de um amplo processo de modernização promovido pelos Emirados Árabes Unidos e reforça a estratégia de Dubai de se consolidar como um dos principais polos globais de inovação, tecnologia e qualidade de vida para residentes e investidores internacionais.