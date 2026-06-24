Etihad Rail abre vendas de passagens com 50% de desconto e inaugura nova era do transporte nos Emirados Árabes

Primeira rota ligará Abu Dhabi a Fujairah em apenas 1h45, com preços promocionais a partir de AED 55

Os Emirados Árabes Unidos deram mais um passo importante na modernização de sua infraestrutura de transporte com a abertura das vendas de passagens para o aguardado serviço de passageiros da Etihad Rail. As operações começam oficialmente em 30 de junho de 2026, marcando o início de uma nova fase da mobilidade no país.

Para celebrar o lançamento, a Etihad Rail está oferecendo um desconto automático de 50% em passagens de ida e volta adquiridas pelo aplicativo oficial ou pelo site da empresa.

Com a promoção, os bilhetes da Classe Comfort custam AED 55, enquanto a Classe Premium está disponível a partir de AED 120. Sem o desconto, os valores seriam AED 109 e AED 239, respectivamente.

A Classe Premium oferece uma experiência mais sofisticada, com poltronas reclináveis mais amplas, maior espaço para as pernas e serviço de bebidas e petiscos gourmet incluídos na tarifa.





A fase inaugural da operação ligará Abu Dhabi a Fujairah, reduzindo significativamente o tempo de deslocamento entre as duas cidades. A viagem será realizada em apenas 1 hora e 45 minutos, contra aproximadamente três horas de carro.

Serão oferecidas três viagens diárias em cada direção. Os trens partirão de Fujairah às 5h34, 10h59 e 17h28. Já as saídas de Abu Dhabi ocorrerão às 8h19, 13h53 e 18h39.





A frota inicial contará com 13 trens, cada um com capacidade para até 400 passageiros. Os vagões foram projetados para oferecer conforto e praticidade, incluindo Wi-Fi de alta velocidade, tomadas individuais em todos os assentos, espaços para bagagens de mão e malas maiores, além de recursos avançados de acessibilidade.



Todos os passageiros terão assentos reservados, garantindo mais comodidade durante a viagem.





A Etihad Rail também divulgou o calendário de expansão da rede ferroviária de passageiros. Em 30 de setembro de 2026, entram em operação as estações de Dubai e Al Dhaid. Já em dezembro, será a vez das estações da região de Al Dhafra.

A conclusão da rede está prevista para março de 2027, quando a estação de Sharjah será inaugurada, conectando definitivamente os principais emirados do país.



As passagens já estão disponíveis para compra nos canais oficiais da Etihad Rail, com o desconto promocional de lançamento em vigor por tempo limitado.