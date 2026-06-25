Emirados Árabes ampliam programa de visto na chegada para cidadãos de seis países

Nova medida permite que viajantes da Indonésia, Vietnã, Tailândia, Filipinas, Quênia e África do Sul obtenham visto na chegada aos Emirados, desde que possuam residência válida em países específicos.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a ampliação do programa de visto na chegada (visa-on-arrival), incluindo agora cidadãos de seis novos países: Indonésia, Vietnã, Tailândia, Filipinas, Quênia e África do Sul. A medida também se estende aos familiares que acompanham os viajantes.

Para ter acesso ao benefício, os visitantes devem possuir passaporte comum e uma autorização de residência válida emitida pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Singapura ou por um dos países membros da União Europeia.

Os viajantes elegíveis poderão obter, na chegada aos Emirados, um visto de 14 dias ou de 60 dias, dependendo da modalidade concedida pelas autoridades de imigração.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, a ampliação do programa reforça o compromisso do país em fortalecer relações bilaterais, ampliar intercâmbios culturais e estimular conexões econômicas com nações parceiras.

A pasta destacou ainda que a iniciativa facilita o acesso de turistas e profissionais ao mercado emiradense, permitindo que mais visitantes conheçam a infraestrutura moderna, os atrativos turísticos e o ambiente favorável aos negócios que transformaram o país em um dos principais destinos globais.

A Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança Portuária (ICP) afirmou que a mudança faz parte dos esforços contínuos para modernizar o sistema de vistos e alinhar os serviços de imigração às melhores práticas internacionais.

Regras e custos

De acordo com a ICP, o visto de 14 dias poderá ser prorrogado uma única vez enquanto o visitante estiver nos Emirados. Já o visto de 60 dias permite apenas uma estadia única e não pode ser renovado.

Após o vencimento do prazo autorizado, o visitante deverá deixar o país. Quem permanecer além do período permitido estará sujeito a uma multa de AED 50 por dia de permanência irregular.

As taxas para emissão dos vistos são:

- Visto de 14 dias: AED 100

- Visto de 60 dias: AED 250

A expectativa das autoridades é que a medida impulsione ainda mais o turismo, os negócios e a mobilidade internacional, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais centros globais de comércio, investimento e inovação.