Guia reúne os principais fan zones para acompanhar a Copa do Mundo de 2026 em Dubai

Bares e arenas da cidade terão transmissão dos 104 jogos, telões, atrações ao vivo e programação especial durante todo o torneio

Com a Copa do Mundo da FIFA 2026 prestes a começar, Dubai já entrou no clima do maior evento do futebol. Embora os jogos sejam disputados nos Estados Unidos, Canadá e México, a cidade preparou uma série de fan zones para reunir torcedores de diferentes nacionalidades em uma programação que inclui transmissões ao vivo, entretenimento, gastronomia e atrações especiais.

Confira alguns dos principais locais para acompanhar a competição em Dubai:

Bla Bla by McGettigan’s

Localizado em Jumeirah Beach Residence (JBR), o espaço transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo. Como muitas partidas acontecerão durante a madrugada devido ao fuso horário, o local também oferecerá cafés da manhã especiais para os torcedores.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de 60 dirhams (cerca de US$ 16), valor totalmente revertido em consumo de alimentos e bebidas. A programação inclui telões, música ao vivo e ativações promocionais nos principais dias de jogos.

Palm Arena

Instalada no Marriott Resort Palm Jumeirah, a Palm Arena promete uma experiência totalmente climatizada, com diversos telões distribuídos pelo espaço para garantir boa visibilidade das partidas.

Além das transmissões, o público poderá aproveitar estações de videogame, partidas de dardos, apresentações de DJs e promoções em alimentos e bebidas. A entrada é gratuita, e o espaço funcionará diariamente das 17h às 3h durante toda a competição.

The Coterie

Eleito um dos melhores bares esportivos de Dubai em 2025, o The Coterie transformará seu restaurante no chamado The Coterie Clubhouse, dedicado exclusivamente à Copa.

O ambiente contará com telões, DJs, canhões de CO?, bandeiras, tambores e outras atrações para os principais confrontos do torneio. O cardápio inclui hambúrgueres, tortas e petiscos, além de promoções especiais, competições entre torcedores e brindes durante os jogos.

A entrada também será gratuita.

The Garden Project

Conhecido pelo grande jardim ao ar livre, o The Garden Project adaptou seu espaço para receber os torcedores em um ambiente coberto e climatizado.

O local contará com telões para a transmissão das partidas, food trucks e uma ampla oferta de bebidas, criando um ambiente descontraído para acompanhar os principais jogos da Copa.

A entrada é gratuita durante o período de funcionamento da fan zone.

Com uma população formada por moradores de diversas nacionalidades, Dubai deve receber milhares de torcedores ao longo da Copa do Mundo de 2026, consolidando a cidade como um dos principais pontos de encontro para acompanhar o torneio fora dos países-sede.