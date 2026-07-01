Igrejas católicas de Dubai retomam atividades com capacidade total após fim das restrições

Duas das principais igrejas católicas de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, anunciaram a retomada completa de suas atividades e o fim das restrições temporárias que limitavam a participação dos fiéis nas celebrações religiosas.
A partir desta quarta-feira (1º), a Igreja Católica St. Mary's, localizada em Oud Metha, e a Igreja Católica St. Francis of Assisi, em Jebel Ali, voltam a operar com 100% da capacidade, seguindo as novas orientações das autoridades locais.
Em comunicado aos paroquianos, a Igreja St. Mary's informou que recebeu autorização da Community Development Authority (CDA) para retomar integralmente suas atividades.
"Temos a alegria de informar que a Community Development Authority autorizou a reabertura total da nossa igreja a partir de hoje, 1º de julho de 2026", informou a paróquia em mensagem divulgada aos fiéis.
Já a Igreja St. Francis of Assisi anunciou, por meio das redes sociais, que todas as celebrações e atividades pastorais serão retomadas normalmente.
"Seguindo as orientações mais recentes das autoridades, nossa igreja está novamente aberta para a realização de todas as atividades", publicou a instituição.
A paróquia também pediu que os fiéis continuem demonstrando respeito e consideração uns pelos outros, além de seguirem eventuais orientações vigentes durante a participação nas celebrações.
Restrições estavam em vigor desde abril
As medidas agora encerradas haviam sido adotadas em abril, como forma de evitar aglomerações e garantir a segurança dos frequentadores.
Na época, as atividades ao ar livre dentro das igrejas foram suspensas, e a participação nas missas obrigatórias dos fins de semana passou a ser permitida apenas para maiores de 18 anos.
Os fiéis também precisavam realizar inscrição antecipada pela internet para participar das celebrações presenciais. Crianças e pessoas sem cadastro não tinham autorização para entrar nos templos.
Quem não conseguia vaga nas missas era orientado a acompanhar as celebrações por meio das transmissões ao vivo realizadas pelas próprias igrejas.
Vida paroquial volta ao normal
Com a flexibilização das medidas, as duas paróquias voltam a oferecer integralmente suas celebrações religiosas, encontros pastorais e demais atividades comunitárias.
Embora as restrições tenham sido suspensas, as igrejas reforçaram o pedido para que os frequentadores mantenham o respeito às orientações eventualmente estabelecidas pelas autoridades e contribuam para um ambiente seguro e acolhedor para toda a comunidade.
Fonte: Gulf News