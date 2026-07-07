Dubai aprova primeiro vertiporto comercial do mundo e avança para lançamento de táxis aéreos

Estrutura próxima ao Aeroporto Internacional de Dubai poderá atender até 170 mil passageiros por ano e marca novo passo na implantação da rede de mobilidade aérea urbana

Dubai deu um passo importante rumo à implantação dos táxis aéreos comerciais ao obter a certificação regulatória do VDX, o primeiro vertiporto comercial construído especificamente para operações de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

A aprovação foi concedida pela Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA) em parceria com a empresa Skyports Infrastructure, que classificaram o VDX como o primeiro vertiporto comercial do mundo a receber esse tipo de certificação.

Localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Dubai, o VDX será o principal centro da futura rede de táxis aéreos da cidade, desenvolvida pela Skyports em parceria com a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA). Outros três vertiportos estão em construção e integrarão a nova rede de transporte urbano.

A estrutura possui cerca de 3.100 metros quadrados, distribuídos em quatro andares, com duas áreas exclusivas para pousos e decolagens, sistema de recarga rápida para aeronaves elétricas e instalações preparadas para atender um grande fluxo de passageiros.

Quando entrar em operação, o terminal terá capacidade para receber até 170 mil passageiros por ano.

Antes da certificação, a GCAA realizou uma avaliação detalhada da infraestrutura, dos procedimentos operacionais, dos sistemas de segurança, dos planos de emergência e do cumprimento das normas regulatórias.

Segundo o diretor-geral da GCAA, Saif Mohammed Al Suwaidi, a certificação representa um marco histórico para a aviação e demonstra a capacidade do país de incentivar inovação mantendo elevados padrões de segurança.

Para a Skyports, a aprovação fortalece a base regulatória necessária para o início das operações comerciais e aumenta a confiança do público no novo sistema de transporte.

Com a certificação do VDX e o avanço das obras dos demais vertiportos, Dubai afirma estar mais próxima de inaugurar uma nova era de mobilidade urbana baseada em aeronaves elétricas, com foco em rapidez, sustentabilidade e eficiência.

Fonte: Gulf News