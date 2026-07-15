77 nacionalidades, 77 anos: Dubai celebra o aniversário do Sheikh plantando árvores

Nesta quarta-feira (15/07), o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, completa 77 anos — e a cidade que ele transformou em cinco décadas de vida pública encontrou uma forma diferente de comemorar.

Moradores de 77 nacionalidades se reuniram nesta manhã no DAMAC Hills, comunidade planejada da incorporadora DAMAC Properties, para plantar árvores-chama (os flamboyants, com suas copas vermelho-alaranjadas) em homenagem à data. O gesto integra a "Flame Tree Initiative" da empresa, que tem a meta de plantar 30 mil árvores em seus empreendimentos até 2030 — um projeto de paisagismo que também virou, hoje, um símbolo da diversidade que caracteriza Dubai.

Nascido em 15 de julho de 1949, na casa da família Al Maktoum em Al Shindagha, Sheikh Mohammed assumiu o governo de Dubai em 2006 e conduziu a cidade de entreposto comercial a um dos polos mais dinâmicos do mundo em negócios, turismo e inovação — trajetória que segue hoje com planos como o Dubai 2040 Urban Master Plan.

Mais de 90% da população de Dubai é formada por estrangeiros, e é exatamente esse mosaico que o plantio no DAMAC Hills colocou em evidência: pessoas de dezenas de países, lado a lado, celebrando o aniversário do líder de uma cidade que muitas escolheram para viver e trabalhar. A comunidade brasileira — cada vez mais organizada nos Emirados, como mostrou o recente BR Connect Summit em Dubai — também faz parte desse retrato multicultural, ainda que discreta perto de comunidades mais antigas e numerosas, como a indiana e a britânica.

Iniciativas como essa mostram que o setor imobiliário de Dubai vai além da venda de imóveis: incorporadoras como a DAMAC também investem em gestos que reforçam o senso de pertencimento de quem vive na cidade — algo que interessa diretamente a quem, como os brasileiros nos EAU, busca se sentir parte dela.

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Dubai celebra o aniversário do Sheikh plantando árvores - Reprodução Anterior Próximo