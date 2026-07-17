Rodrigo Teaser traz a Dubai o espetáculo "Michael Lives Forever", tributo definitivo a Michael Jackson

A comunidade brasileira e os fãs de Michael Jackson no Emirado têm um encontro marcado neste sábado, 18 de julho, na Coca-Cola Arena. É quando o brasileiro Rodrigo Teaser sobe ao palco com o espetáculo "Michael Lives Forever", produção que já lotou casas de show em turnês pelo Brasil, Estados Unidos, México, América do Sul, Ásia e Oriente Médio, e que agora retorna a Dubai após a passagem pela Dubai Opera em 2025.

Nascido em São Paulo em 11 de abril de 1980, Rodrigo Lopes de Mattos — nome de batismo do artista — começou a interpretar o Rei do Pop ainda aos 9 anos de idade. O talento precoce abriu caminho para uma carreira que se consolidaria em 2003, quando foi convidado pela Sony Music para representar a América Latina no show "30 Years of Magic", tributo a Michael Jackson realizado em Nova York com a presença do próprio astro. O reconhecimento faz de Rodrigo Teaser o único artista latino-americano oficialmente chancelado pela Sony Music como intérprete de Michael Jackson.

Assinatura de peso nos bastidores

O que diferencia a produção de outros tributos ao cantor é a participação direta de nomes que trabalharam ao lado do próprio Michael Jackson. A direção coreográfica é assinada por LaVelle Smith Jr., vencedor do Grammy e dançarino do astro por 28 anos, enquanto o espetáculo também reúne contribuições de outros colaboradores históricos, como a guitarrista Jennifer Batten e o coreógrafo/diretor vocal Kevin Dorsey. Estreado em 2012 sob o nome "Tributo ao Rei do Pop", o show une banda ao vivo, corpo de baile, figurinos icônicos e recursos visuais de última geração para recriar momentos marcantes da carreira de Jackson.

Hits que atravessam gerações

O setlist promete atravessar as principais fases da carreira de Michael Jackson, com clássicos como "Billie Jean", "Beat It", "Thriller" e "Smooth Criminal", entre outros sucessos que marcaram décadas nas paradas mundiais. A apresentação em Dubai chega em meio a uma sequência de shows esgotados em diferentes países, reforçando o status de Rodrigo Teaser como uma das referências mundiais entre os tributos ao Rei do Pop.