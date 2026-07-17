Polícia de Dubai recupera R$ 15 milhões e prende trio minutos após assalto milionário

Sistema de emergência SOS permitiu resposta imediata das autoridades, que recuperaram os cerca de US$ 2,7 milhões roubados de uma casa de câmbio em apenas 10 minutos.

A Polícia de Dubai recuperou aproximadamente Dh10 milhões (cerca de US$ 2,7 milhões ou R$ 15 milhões) e prendeu três suspeitos de nacionalidade africana apenas 10 minutos após um assalto a uma casa de câmbio no bairro de Deira, nos Emirados Árabes Unidos.



Segundo as autoridades, o crime aconteceu durante a madrugada, quando os assaltantes, usando máscaras, invadiram o estabelecimento localizado no térreo de um prédio. Os criminosos agrediram e amarraram os funcionários, destruíram as câmeras de segurança e fugiram levando o dinheiro em várias bolsas.

A rápida solução do caso foi possível graças ao sistema de emergência SOS da Polícia de Dubai. Após conseguir se soltar, um dos funcionários acionou o alerta pelo celular, enviando instantaneamente um pedido de socorro à central de operações.

Com o chamado, a polícia bloqueou imediatamente todas as entradas e saídas de Deira, reforçou o patrulhamento na região e distribuiu as informações sobre os suspeitos para todas as equipes em campo.

Menos de dez minutos depois, um sargento da polícia de trânsito abordou um veículo suspeito e prendeu um dos criminosos, além de recuperar parte do dinheiro roubado.

Na sequência, um helicóptero foi mobilizado para localizar os outros dois suspeitos. A dupla foi encontrada escondida em uma área industrial, entre contêineres de carga, após abandonar bolsas com o restante do dinheiro durante a fuga. Equipes em solo cercaram o local e efetuaram as prisões.

Os três suspeitos foram presos, e todo o valor roubado foi recuperado antes que pudesse ser distribuído ou ocultado.

A Polícia de Dubai afirmou que a operação demonstra a eficiência do sistema de emergência SOS, que conecta empresas e moradores diretamente à central de operações, permitindo uma resposta rápida em situações críticas. O caso também é apontado como um exemplo da integração entre tecnologia, monitoramento aéreo e ação coordenada das forças de segurança no combate à criminalidade.

