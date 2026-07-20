Emirados lançam primeiro satélite de navegação e ampliam cooperação espacial com o Brasil

LEONAV-1 faz parte da estratégia dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer o setor espacial, enquanto acordo firmado com a Agência Espacial Brasileira abre caminho para intercâmbio e futuras parcerias.

Os Emirados Árabes Unidos deram mais um passo em seu programa espacial com o lançamento do LEONAV-1, o primeiro satélite do país dedicado à navegação. O CubeSat foi colocado em órbita no dia 7 de julho, durante a missão Transporter-17, da SpaceX, para testar tecnologias de navegação em órbita baixa (LEO) como complemento aos sistemas tradicionais de GPS.

Desenvolvido pelo National Space Science and Technology Center (NSSTC) da United Arab Emirates University, com financiamento da Agência Espacial dos Emirados, o satélite integra um plano nacional que busca transformar o país em uma referência global em ciência e tecnologia espacial. Entre as metas da Estratégia Espacial Nacional 2030/2031 estão ampliar a capacidade de pesquisa, impulsionar a indústria espacial e fortalecer parcerias internacionais.

Nesse cenário, o Brasil também entra no radar. Em abril de 2025, a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Agência Espacial dos Emirados assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para cooperação bilateral. O acordo prevê intercâmbio de pesquisadores, capacitação técnica e formação de estudantes por um período inicial de cinco anos, criando oportunidades para futuros projetos conjuntos entre os dois países.

Além do LEONAV-1, os Emirados investem em outras iniciativas, como a constelação de satélites de radar Sirb e a missão ao Cinturão de Asteroides, prevista para 2028. Para a comunidade brasileira que vive nos Emirados, a expansão do setor espacial pode representar novas oportunidades de pesquisa, qualificação profissional e cooperação internacional.

