Preços de combustível caem nos EAU em julho

Os preços da gasolina e do diesel nos Emirados Árabes Unidos caíram em julho de 2026, encerrando uma sequência de quatro meses consecutivos de reajustes para cima. O novo valor já está em vigor desde o dia 1º e vale até a próxima revisão mensal, feita pela Comissão de Preços de Combustível do país.



Segundo o novo tabelamento, o litro da gasolina Super 98 passou de Dh 3,95 para Dh 3,40, uma queda de 55 fils. A Special 95, a mais consumida pelos motoristas no país, caiu de Dh 3,83 para Dh 3,29. Já a E-Plus 91 recuou de Dh 3,76 para Dh 3,21, e o diesel teve a maior queda entre os combustíveis, passando de Dh 4,33 para Dh 3,60 por litro.

Os preços são fixados nacionalmente e não variam entre os emirados nem durante o mês — a próxima atualização só ocorre no início de agosto.



Por que os preços caíram

A alta dos meses anteriores havia sido puxada pela escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã, que elevou o preço do petróleo Brent e gerou temores de disrupção no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo negociado globalmente. Em julho, no entanto, uma correção nos preços internacionais do petróleo abriu espaço para o alívio no posto — mesmo com a guerra ainda em curso e o Brent oscilando acima de US$ 90 o barril em momentos de maior tensão.

O que isso significa para quem mora nos EAU

A queda chega em boa hora para residentes, incluindo a comunidade brasileira, que vinha sentindo no bolso o encarecimento do transporte e da logística nos últimos meses. Motoristas de aplicativo, empresas de entrega e famílias que dependem do carro no dia a dia devem notar a diferença já nesta primeira semana de julho. Analistas, porém, alertam que a volatilidade do conflito regional pode reverter a tendência de queda nos próximos meses, caso a tensão no Golfo se intensifique novamente.

Com informações da WAM — Agência de Notícias dos Emirados (comunicado oficial do UAE Fuel Price Committee, 30/06/2026) e da ADNOC Distribution.