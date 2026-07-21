Dubai vai premiar moradores que levarem amigos e familiares para visitar a cidade

Novo programa oferece mais de AED 3 mil em benefícios para residentes que indicarem visitantes. Saiba quem pode participar e como funciona.

Tem família vindo para Dubai? Essa novidade pode render um super benefício.

O Departamento de Economia e Turismo de Dubai lançou o programa "A Dubai Invite", que recompensa moradores e cidadãos dos Emirados Árabes por convidarem parentes e amigos de fora do país para visitar o emirado.



Funciona assim: antes da viagem, o morador faz um cadastro no site oficial informando o nome do visitante e a data prevista de chegada. Quando essa entrada é confirmada pelas autoridades de fronteira, o participante recebe, por e-mail, um pacote de benefícios avaliado em mais de 3 mil dirhams, com hospedagem, restaurantes, atrações e serviços de transporte.

Podem participar residentes e cidadãos dos Emirados com 18 anos ou mais e Emirates ID válido. O visitante precisa viajar como turista e cumprir os requisitos de entrada no país.

As inscrições vão até 30 de setembro, e os visitantes cadastrados podem chegar a Dubai até 31 de outubro de 2026. As recompensas poderão ser resgatadas até 31 de dezembro.

Se você mora em Dubai e está esperando a visita de familiares ou amigos, vale conferir o regulamento e fazer o cadastro dentro do prazo.

