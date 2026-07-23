Nova ponte liga Sheikh Zayed Road ao Dubai Harbour e reduz trajeto de 12 para 3 minutos

A Autoridade de Rodovias e Transportes de Dubai (RTA) concluiu 90% da obra de uma ponte de 1.500 metros, com duas faixas em cada sentido, que liga diretamente a Sheikh Zayed Road ao Dubai Harbour — um dos destinos turísticos e residenciais mais importantes da orla de Dubai e sede da maior marina de iates do Oriente Médio. A estrutura começa no Interchange 5 da Sheikh Zayed Road, próximo à American University in Dubai, cruza os cruzamentos de Al Naseem Street e Al Falak Street, passa sobre a King Salman bin Abdulaziz Al Saud Street e chega até a Dubai Harbour Street.

Segundo o comunicado oficial, a obra mobilizou 1.400 engenheiros e trabalhadores em 12 equipes, somando mais de 4,2 milhões de horas de trabalho, 45 mil m³ de concreto e 8.273 toneladas de aço. A ponte tem capacidade para 6 mil veículos por hora nos dois sentidos e inclui melhorias em quatro cruzamentos ao longo do trajeto. De acordo com o cronograma da RTA, a via abriu em junho de 2026 para quem segue de Deira e Jebel Ali em direção ao Dubai Harbour pela Sheikh Zayed Road; em julho, também abriram os trechos que ligam o Dubai Harbour à Al Naseem Street e ao cruzamento com a King Salman bin Abdulaziz Al Saud Street.

Mattar Al Tayer, diretor-geral e presidente do conselho executivo da RTA, afirmou que o projeto "traduz as diretrizes da liderança para desenvolver uma infraestrutura integrada que sustente o crescimento urbano e econômico acelerado de Dubai" e representa "um modelo de parceria público-privada" com a Shamal Holding. Já Abdulla Binhabtoor, CEO da Shamal Holding, destacou que a conectividade "é fundamental para a criação de grandes destinos" e que a obra vai reforçar o Dubai Harbour como um dos principais bairros costeiros da região.

Por que importa para a comunidade brasileira: a região do Dubai Harbour concentra empreendimentos residenciais e de lazer com forte presença de expatriados, incluindo brasileiros que moram ou frequentam a área (marina, praias e o Bluewaters vizinho). A redução do trajeto de 12 para 3 minutos a partir da Sheikh Zayed Road facilita o deslocamento diário de quem mora ali ou trabalha na região central de Dubai.

