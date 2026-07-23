Marca brasileira inaugura espaço no DIFC, o principal centro financeiro de Dubai

The Coolrator inaugura showroom no coração financeiro dos Emirados e cria uma ponte para levar marcas brasileiras ao mercado de luxo do Oriente Médio

O principal centro financeiro de Dubai acaba de ganhar um novo endereço brasileiro. A The Coolrator inaugurou seu showroom e concept store no Dubai International Financial Centre (DIFC), criando uma plataforma para conectar marcas brasileiras de moda, design, beleza e lifestyle ao mercado de luxo do Oriente Médio.

A chegada ao DIFC representa um marco para a internacionalização de empresas brasileiras. Reconhecido como o principal distrito financeiro da região, o complexo reúne instituições financeiras globais, multinacionais, investidores, galerias de arte, restaurantes premiados e consumidores de alto poder aquisitivo, tornando-se um dos endereços mais estratégicos para marcas que desejam expandir sua atuação internacional.

Mais do que um espaço de varejo, a The Coolrator foi criada como uma plataforma de negócios. O projeto reúne showroom de atacado, loja conceito e curadoria especializada para apresentar marcas contemporâneas brasileiras e latino-americanas ao mercado do Golfo, facilitando o acesso de empresas que desejam iniciar operações na região sem a necessidade de uma estrutura própria.

A proposta é reduzir barreiras para a internacionalização, oferecendo às marcas uma vitrine permanente em um dos mercados de luxo que mais crescem no mundo.

A seleção inicial inclui nomes consolidados da moda brasileira, como Amir Slama, Lilly Sarti, Mixed, Misci, Nannacay, Neriage, Botti São Paulo, Paula Ferber e Lethicia Bronstein, além de produtos de beleza, decoração, acessórios e presentes que representam a criatividade e o design contemporâneo do Brasil.

Segundo a fundadora da The Coolrator, Renata Cavalcante, o objetivo é transformar Dubai na principal porta de entrada para marcas brasileiras interessadas em conquistar consumidores do Oriente Médio.

"O Brasil vive um momento de grande reconhecimento internacional. Temos marcas extraordinárias, com identidade própria e alto padrão de qualidade. Nosso papel é criar a conexão entre esse talento e um mercado que busca exatamente produtos com autenticidade e exclusividade", destaca.

A inauguração acompanha uma tendência global conhecida como "Brazilian Core", movimento que vem aumentando o interesse internacional pela moda, pelo design e pelo estilo de vida brasileiro. Elementos como artesanato, sustentabilidade, cores e identidade cultural têm despertado atenção crescente entre consumidores e compradores internacionais.

Outro diferencial do projeto é que sua concepção também valoriza a criatividade nacional. A arquitetura da loja foi desenvolvida pelo escritório brasileiro KUBE Arquitetura, do Rio de Janeiro, enquanto a identidade visual ficou sob responsabilidade da agência Eye Content, de São Paulo.

A escolha do DIFC reforça a estratégia de posicionamento da marca. Além de ser o principal centro financeiro do Oriente Médio, África e Sul da Ásia, o distrito se consolidou como um polo de negócios, inovação e luxo, atraindo milhares de empresários, investidores e turistas diariamente.

Com a inauguração da The Coolrator, o Brasil amplia sua presença em um dos mercados mais sofisticados do mundo e fortalece sua imagem como fornecedor de marcas autorais, criativas e de alto valor agregado. Para empreendedores brasileiros, a iniciativa representa uma nova oportunidade de acessar o mercado dos Emirados Árabes Unidos e de toda a região do Golfo por meio de uma plataforma estruturada e estrategicamente localizada no coração financeiro de Dubai.