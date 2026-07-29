Dubai conclui melhorias viárias e reduz em até 20% o tempo de viagem em importantes avenidas

Obras da Autoridade de Estradas e Transportes ampliaram a capacidade das vias em até 33% e buscam aliviar o trânsito em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA) concluiu um pacote de melhorias no sistema viário das avenidas Ras Al Khor Road e Al Khail Road, com o objetivo de reduzir congestionamentos e aumentar a fluidez do tráfego em uma das áreas mais movimentadas do emirado.

Entre as intervenções está a criação de uma nova faixa na Ras Al Khor Road, no sentido da Al Khail Road, além da modernização dos acessos entre a Financial Centre Road e a região de Meydan. As mudanças devem reduzir o tempo de viagem em até 20%, o equivalente a cerca de três minutos nos horários de maior movimento.

A RTA também adicionou uma faixa extra na Al Khail Road, no sentido de Abu Dhabi. Com a ampliação, a capacidade da via aumentou em 33%, contribuindo para diminuir os congestionamentos e melhorar a circulação de veículos durante os períodos de pico.

Segundo a autoridade, as obras fazem parte de um programa de soluções rápidas para pontos críticos do trânsito, acompanhando o crescimento populacional e urbano de Dubai e fortalecendo a infraestrutura de transporte da cidade.

As melhorias se somam a outras intervenções realizadas recentemente na região, como a abertura de uma nova saída da Financial Centre Road para a Ras Al Khor Road, a ampliação da saída em direção a Meydan e ajustes viários em diferentes pontos de Business Bay.