Uvas cultivadas nos Emirados ganham espaço e produção de mudas cresce 20 vezes

Agricultor de Ras Al Khaimah produz mais de 10 mil mudas por temporada para atender à crescente demanda por variedades tradicionais cultivadas no país.

A produção de uvas cultivadas nos Emirados Árabes Unidos está em expansão. Um agricultor da região montanhosa de Asimah, no emirado de Ras Al Khaimah, afirma que a procura por mudas de videiras locais aumentou significativamente nos últimos anos, levando sua propriedade a produzir mais de 10 mil mudas por temporada.

Marwan Saif Rashid Al Mazrouei, produtor da região, explica que a colheita deste ano começou em maio e se estendeu por junho. Segundo ele, a duração da safra depende das temperaturas: quanto mais quente o clima, mais rápido as uvas amadurecem.

A região de Asimah é conhecida pelo cultivo de variedades tradicionais de uvas emiratenses, tanto vermelhas quanto verdes. Algumas das videiras da propriedade têm mais de 25 anos e continuam em produção.

Além das variedades locais, o agricultor começou a plantar tipos internacionais de uva. No entanto, a produção ainda é limitada, já que as videiras são jovens e ainda estão em fase de desenvolvimento.

Segundo Al Mazrouei, o interesse pelas mudas cresceu cerca de 20 vezes. "Antes produzíamos aproximadamente 500 mudas por ano. Hoje são mais de 10 mil por temporada, e mesmo assim a demanda continua maior do que a oferta", afirmou.

Para garantir uma colheita de qualidade, as videiras passam por um manejo cuidadoso, com podas realizadas em fevereiro, além de fertilização e controle de pragas durante todo o ciclo de cultivo.

Cada videira adulta produz, em média, 30 quilos de uvas por safra, embora o rendimento possa variar de acordo com as condições climáticas de cada ano.

O crescimento da procura por mudas reflete o interesse crescente pela agricultura local e pela preservação das variedades tradicionais cultivadas nos Emirados Árabes Unidos.