Montenegro libera entrada sem visto para residentes dos Emirados Árabes Unidos

Medida temporária permite permanência de até 10 dias no país para quem atende aos requisitos estabelecidos pelo governo montenegrino.

Moradores dos Emirados Árabes Unidos (EAU) que possuem autorização de residência válida há pelo menos três anos consecutivos agora podem visitar Montenegro sem a necessidade de solicitar visto antecipadamente.

A isenção faz parte de uma medida temporária anunciada pelo governo montenegrino e está em vigor desde 1º de maio, permanecendo válida até 1º de outubro de 2026.

Durante esse período, os residentes elegíveis poderão permanecer em Montenegro por até 10 dias sem visto.

Quem pode utilizar a isenção

O benefício é destinado a pessoas com passaporte estrangeiro que residem legalmente nos Emirados Árabes Unidos e cumpram os critérios definidos pelo governo de Montenegro.

Para ter direito à entrada sem visto, é necessário:

- Possuir autorização de residência válida nos Emirados Árabes Unidos por, no mínimo, três anos consecutivos;

- Viajar em voo direto dos Emirados Árabes Unidos para Montenegro;

Apresentar passaporte ou documento de viagem válido;

Comprovar reserva de hospedagem ou outro plano de viagem com finalidade turística.

A isenção é válida apenas para viajantes que desembarcarem em Montenegro em voos diretos partindo dos Emirados Árabes Unidos. Passageiros que chegarem por meio de conexões em outros países não estão incluídos na medida.

Voos diretos entre Dubai e Montenegro

Atualmente, a companhia aérea Flydubai opera quatro voos diretos por semana entre Dubai e Tivat, cidade localizada na costa de Montenegro. O trajeto tem duração aproximada de 5 horas e 55 minutos.

Segundo o governo montenegrino, a iniciativa busca incentivar o turismo e fortalecer as viagens entre Montenegro e os Emirados Árabes Unidos.

As autoridades recomendam que os viajantes consultem as regras de entrada mais atualizadas antes do embarque, já que os requisitos de imigração podem ser alterados a qualquer momento.