Etihad Airways planeja retomar voos diretos entre Abu Dhabi e o Brasil em 2026

Companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos avalia operar voos para Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, segundo autoridades do país.

A Etihad Airways, companhia aérea nacional de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pretende retomar os voos diretos para o Brasil em 2026. A informação foi confirmada por Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro assistente para Assuntos Econômicos e Comerciais dos Emirados Árabes Unidos, durante encontro com jornalistas no Rio de Janeiro.

Segundo Al Hajeri, a decisão de voltar a operar a rota está praticamente definida. O único ponto ainda em análise é qual cidade brasileira receberá os voos. Entre as opções avaliadas estão Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, destino atendido pela Etihad entre 2013 e 2017.

A escolha dependerá das condições comerciais e da viabilidade da operação, explicou o representante do governo emiratense.

Comunidade brasileira impulsiona demanda

A ministra de Estado para Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos, Reem Al Hashimy, destacou que cerca de 13 mil brasileiros vivem atualmente no país, enquanto mais de 100 mil brasileiros visitam os Emirados todos os anos.

Segundo ela, o crescimento das relações econômicas e do fluxo de passageiros entre os dois países reforça a necessidade de ampliar a oferta de voos diretos.

Atualmente, a Emirates é a única companhia dos Emirados Árabes Unidos com operações regulares para o Brasil, oferecendo voos entre Dubai e as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Parceria econômica deve fortalecer conexões

As autoridades emiratenses afirmaram que o Brasil é um parceiro estratégico para os Emirados Árabes Unidos e representa uma porta de entrada para investimentos em toda a América do Sul.

Os dois países mantêm parcerias em setores como alimentos, logística e infraestrutura, e avaliam que essa relação poderá ser ampliada com a assinatura de um acordo de livre comércio entre os Emirados Árabes Unidos e o Mercosul.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, Saleh Ahmed Alsuwaidi, informou que o comércio bilateral não relacionado ao setor de petróleo já alcança US$ 4,4 bilhões. Segundo ele, a expectativa é ampliar esse volume por meio de novos investimentos e da conclusão de um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) entre os Emirados Árabes Unidos e o Mercosul.

As autoridades também destacaram que Brasil e Emirados já possuem um memorando de entendimento voltado à promoção de investimentos entre os dois países.

Fonte: ANBA