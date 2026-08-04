Embraer firma parceria estratégica com fundo soberano de Abu Dhabi para expandir atuação no Oriente Médio

Acordo com a Mubadala prevê cooperação em manutenção de aeronaves, cadeia de suprimentos, pesquisa, inovação e formação de profissionais nos Emirados Árabes Unidos.

A Embraer anunciou a assinatura de um acordo de parceria estratégica com a Mubadala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), com o objetivo de ampliar sua presença no país e fortalecer sua atuação no mercado do Oriente Médio.

O memorando de entendimento foi firmado durante o Farnborough International Airshow e estabelece uma colaboração de longo prazo nas áreas de cadeia de suprimentos, manutenção, reparo e revisão de aeronaves (MRO), desenvolvimento de mão de obra especializada e pesquisa e desenvolvimento.

O documento foi assinado por Dimas Douglas Tomelin, vice-presidente de Estratégia e Inovação da Embraer, e por Amer Siddiqui, diretor executivo da Plataforma de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos da Mubadala.

Parceria inclui inovação e capacitação

Um dos principais pilares do acordo é a formação de profissionais para o setor aeroespacial.

As duas empresas irão desenvolver programas conjuntos de treinamento, capacitação em engenharia, transferência de tecnologia e estágios para talentos dos Emirados nas instalações da Embraer.

A parceria também prevê projetos de pesquisa voltados para tecnologias de nova geração, incluindo materiais compostos, manufatura aditiva e ligas metálicas de alta resistência, com foco na criação de um polo de inovação para acelerar o desenvolvimento de novas soluções para a indústria aeronáutica.

Expansão da cadeia de suprimentos

O acordo também busca integrar empresas dos Emirados à cadeia global de fornecedores da Embraer.

A fabricante brasileira pretende ampliar sua rede de parceiros industriais na região, aproveitando a estrutura aeroespacial já consolidada no país, que reúne empresas de aeroestruturas, materiais avançados, manutenção e serviços aeronáuticos.

Empresas dos Emirados terão papel estratégico

Entre as companhias envolvidas na parceria está a Sanad, empresa de Abu Dhabi especializada em manutenção, reparo e revisão de motores e aeronaves, que atende mais de 40 companhias aéreas em diferentes países.

O acordo abre caminho para que a Sanad amplie sua atuação no suporte às aeronaves da Embraer, com potencial expansão para mercados do Golfo, Sul da Ásia, Oriente Médio e Norte da África.

Outra empresa participante é a Strata Manufacturing, fabricante de aeroestruturas sediada em Al Ain.

A expectativa é que a Strata evolua para a categoria de fornecedora Tier 1 da Embraer, passando a produzir componentes e estruturas para diferentes programas da fabricante brasileira.

Embraer reforça presença na região

O presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico da companhia e destacou que a colaboração poderá gerar novas oportunidades de negócios e fortalecer as capacidades industriais e tecnológicas do país.

Já o CEO da Plataforma de Investimentos dos Emirados da Mubadala, Dr. Bakheet Al Katheeri, disse que o acordo faz parte da estratégia do país de investir em setores considerados essenciais para o desenvolvimento econômico de longo prazo, com foco em inovação, produção local e competitividade global.

Segundo as empresas, a iniciativa também reforça o objetivo de Abu Dhabi de consolidar sua posição como um dos principais polos mundiais da indústria aeroespacial avançada.

Fonte: AEROIN; Embraer; Valor Econômico