DP World vai desenvolver dois novos portos em Fujairah após acordo de concessão de 50 anos

Projeto nos Emirados Árabes Unidos ampliará a capacidade de movimentação de contêineres, veículos e cargas gerais, fortalecendo o comércio e a logística do país.

A DP World e a Autoridade Portuária de Fujairah assinaram um acordo de concessão de 50 anos para desenvolver os portos de Al Rughayalat e Dibba, nos Emirados Árabes Unidos. O projeto tem como objetivo ampliar a capacidade logística do emirado e consolidar a região como um importante centro de comércio marítimo.

O acordo foi firmado na presença do príncipe herdeiro de Fujairah, Sheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, e prevê a criação de um novo corredor comercial de águas profundas no Mar Arábico, oferecendo mais uma alternativa para a entrada e saída de mercadorias do país.

O Porto de Al Rughayalat terá capacidade para movimentar até 2,5 milhões de contêineres por ano, além de 1,7 milhão de toneladas de carga geral e cerca de 190 mil veículos anualmente. O terminal também será preparado para receber navios porta-contêineres de última geração.

Já o Porto de Dibba poderá movimentar até 3,6 milhões de toneladas de carga geral por ano, ampliando a infraestrutura logística da região.

Os dois portos serão integrados a novas zonas logísticas para armazenamento, distribuição e transporte de cargas. Além disso, estarão conectados ao Porto de Jebel Ali e à Zona Franca de Jebel Ali por meio da rede logística da DP World, facilitando o transporte de mercadorias entre Fujairah, Dubai e outros mercados nacionais e internacionais.

Com a entrada em operação dos novos terminais, a capacidade total de movimentação de contêineres da DP World nos Emirados Árabes Unidos deverá aumentar de 19,4 milhões para quase 22 milhões de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés).

Segundo a empresa, o investimento ajudará a reduzir a pressão sobre os portos já existentes, oferecer mais flexibilidade para importadores e exportadores e fortalecer as cadeias globais de suprimentos.

As obras serão executadas em fases e devem levar entre 24 e 30 meses para serem concluídas.

Além de ampliar a infraestrutura portuária, o projeto também deve atrair novos investimentos, gerar empregos e impulsionar os setores de logística, transporte, armazenagem e serviços marítimos em Fujairah.

Fonte: Gulf News/DP World

