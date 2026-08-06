Abu Dhabi anuncia megaprojeto de US$ 27 bilhões com maior marina do emirado

Marsa Al Saadiyat terá hotéis de luxo, área cultural, praias, escolas e capacidade para mais de 58 mil moradores; vendas começam em 2026.

Abu Dhabi anunciou o lançamento do Marsa Al Saadiyat, um megaprojeto imobiliário à beira-mar avaliado em 100 bilhões de dirhams (cerca de US$ 27 bilhões). O empreendimento ocupará uma área de 6,4 milhões de metros quadrados e representa a etapa final do plano de desenvolvimento da Ilha Saadiyat.

O lançamento foi acompanhado pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que também determinou a mudança do nome do projeto, antes chamado de Saadiyat Marina District.

O destaque do empreendimento será a maior marina de Abu Dhabi, com capacidade para receber até 350 barcos e iates de luxo.

O Marsa Al Saadiyat contará com 8 quilômetros de orla, incluindo 5,6 quilômetros de praias, além de residências de alto padrão, hotéis, escolas, parques, centros comerciais e espaços culturais. A expectativa é que a nova comunidade abrigue mais de 58 mil moradores.

O projeto será desenvolvido pela Aldar, uma das principais incorporadoras dos Emirados Árabes Unidos. As vendas das primeiras unidades estão previstas para o segundo semestre de 2026, enquanto as obras de infraestrutura devem começar no terceiro trimestre do mesmo ano.

Entre os destaques estão uma avenida à beira-mar com lojas e restaurantes, um clube náutico, dois hotéis de luxo e um distrito cultural que terá como principal atração o Dar al Funoon, um teatro com capacidade para mais de 6 mil espectadores, destinado a receber musicais e apresentações internacionais.

O empreendimento também contará com cerca de 140 quilômetros de trilhas para caminhada e 46 quilômetros de ciclovias, além de áreas verdes, piscinas, quadras esportivas, centros de saúde e três escolas.

As moradias incluirão mansões, vilas de luxo, apartamentos com vista para o mar e residências de marcas internacionais.

O novo bairro será integrado ao Distrito Cultural de Saadiyat, onde estão atrações como o Louvre Abu Dhabi, o Museu Nacional Zayed, o Museu de História Natural e o teamLab Phenomena. O futuro Guggenheim Abu Dhabitambém fará parte da região.

Na área de mobilidade, o projeto terá novas ligações viárias com as ilhas Reem e Umm Yifeenah, além de uma estação subterrânea do futuro trem de alta velocidade da Etihad Rail, que conectará Abu Dhabi aos demais emirados.

O governo dos Emirados afirma que o empreendimento faz parte da estratégia para consolidar Abu Dhabi como um dos principais destinos globais para turismo, investimentos e qualidade de vida.

Fonte: Gulf News/ADMediaOffice

