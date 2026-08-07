Emirados Árabes compram operadora de portos agrícolas do Brasil por US$ 835 milhões

O grupo AD Ports, de Abu Dhabi, anunciou a aquisição da brasileira Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) por um valor empresarial de US$ 835 milhões, cerca de 3,1 bilhões de dirhams.

A operação representa a primeira grande expansão do grupo nos mercados da América Latina e dá aos Emirados Árabes Unidos acesso a dois importantes corredores de exportação de produtos agrícolas do Brasil.

A CLI opera terminais especializados em granéis agrícolas nos portos de Santos, em São Paulo, e Itaqui, no Maranhão. A empresa é controlada atualmente pela Macquarie Asset Management e pela IG4 Capital.

Com a aquisição, o AD Ports passa a controlar 100% da CLI Norte e 80% da CLI Sul. A expectativa é criar novas rotas comerciais ligando diretamente o Brasil ao Khalifa Port, em Abu Dhabi, e ao Abu Dhabi Food Hub, localizado na área econômica de KEZAD.

A transação ainda depende de aprovações regulatórias e antitruste e deve ser concluída no segundo semestre de 2026.

Acesso ao agronegócio brasileiro

A CLI opera dois terminais estratégicos sob concessões de longo prazo.

No Porto de Santos, a CLI Sul atua em um dos principais corredores de exportação de açúcar do Brasil e também movimenta grandes volumes de milho e soja.

Já a CLI Norte, no Porto de Itaqui, integra o chamado Arco Norte, região que vem ganhando importância nas exportações agrícolas brasileiras.

Em 2025, a CLI movimentou aproximadamente 17 milhões de toneladas de produtos agrícolas e registrou receita de cerca de 654 milhões de dirhams, com EBITDA de aproximadamente 360 milhões de dirhams.

A aquisição é a maior já realizada pelo AD Ports e supera negócios internacionais anteriores, como a compra da espanhola Noatum, por 2,65 bilhões de dirhams, em 2023.

Para o CEO do grupo, capitão Mohamed Juma Al Shamisi, a operação representa uma mudança estratégica para a companhia.

“A compra da CLI é um divisor de águas para o AD Ports Group. A transação amplia pela primeira vez nossa presença internacional na América Latina e fortalece nossas atividades no setor de alimentos e agronegócio, uma de nossas principais áreas de atuação.”

Brasil ganha importância na estratégia dos Emirados

O negócio também amplia os laços comerciais entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. Atualmente, os dois países negociam um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) com o Mercosul.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, os investimentos do país no Brasil são estimados em cerca de US$ 5 bilhões.

O AD Ports vem expandindo sua atuação no setor de logística agrícola em diferentes regiões do mundo. Entre seus projetos estão instalações para movimentação de grãos no Paquistão e no Cazaquistão, além de uma concessão de 30 anos para operar o porto multipropósito de Aqaba, na Jordânia.

A compra da CLI reforça a estratégia dos Emirados de ampliar sua participação nas cadeias globais de alimentos e commodities — e coloca os portos brasileiros de Santos e Itaqui no centro dessa expansão.

Fonte: Money Times