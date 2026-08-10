Antigo zoológico de Dubai dará lugar a condomínio com 90 casas

Local que abrigou o Dubai Zoo por 50 anos será transformado em uma comunidade residencial de alto padrão, com áreas verdes e imóveis para locação

O terreno do antigo Dubai Zoo, em Jumeirah 1, vai passar por uma grande transformação. A área, que durante cinco décadas abrigou um dos espaços mais conhecidos da cidade, será convertida em uma comunidade residencial de 90 casas.

A empresa de investimentos Shamal Holding anunciou a contratação da Dutco Construction como responsável pelas principais obras do novo empreendimento, dando início à fase principal de construção.

O Dubai Zoo fechou definitivamente em 5 de novembro de 2017, após 50 anos de funcionamento. Os animais e aves que viviam no local foram transferidos para o Dubai Safari Park.

Agora, o antigo zoológico será substituído por um projeto residencial de baixo gabarito, planejado para preservar parte da identidade histórica e natural do terreno.

Projeto terá áreas verdes e parque central

O novo empreendimento será formado por 90 residências de baixo gabarito, distribuídas ao redor de áreas verdes, pátios compartilhados e espaços abertos.

O projeto arquitetônico utilizará linhas geométricas e materiais naturais. Entre os destaques está um grande parque central, além de áreas paisagísticas e espaços destinados à convivência entre os moradores.

Árvores maduras que já estavam no antigo zoológico também serão preservadas, ajudando a manter parte das características naturais do terreno e sua ligação histórica com Jumeirah.

A proposta é criar um ambiente residencial mais espaçoso e tranquilo, mas localizado em uma das regiões mais valorizadas de Dubai.

“Este local tem um significado real para Dubai e para Jumeirah. Nossa responsabilidade é honrar isso enquanto construímos algo de qualidade duradoura”, afirmou Abdulla Binhabtoor, CEO da Shamal Holding.

Casas não serão vendidas

Uma das características do projeto é que as unidades não serão colocadas à venda.

A Shamal Holding informou que manterá a propriedade de toda a comunidade e disponibilizará as 90 casas exclusivamente para locação de alto padrão.

A empresa afirma que o modelo faz parte de uma estratégia de investimento de longo prazo, com foco na gestão contínua do empreendimento e na experiência dos moradores.

Entre as comodidades previstas estão:

- Clubhouse;

- Área de bem-estar;

- Academia;

- Piscina para famílias;

- Espaço infantil;

- Lounge;

- Pátios compartilhados;

Áreas verdes e de convivência.

O projeto também terá foco na caminhabilidade, com espaços comuns e serviços do dia a dia planejados para ficarem próximos das residências.

Dutco Construction assume as obras

A Dutco Construction, uma das principais empreiteiras de primeira linha dos Emirados Árabes Unidos, será responsável pela execução das obras principais.

As empresas já possuem experiência trabalhando juntas. Shamal Holding e Dutco Construction participaram anteriormente de projetos relacionados à infraestrutura do Dubai Harbour e das Dubai Harbour Marinas.

Com o início da construção, o antigo terreno do zoológico entra em uma nova fase de sua história, deixando para trás décadas como atração pública e dando lugar a uma comunidade residencial privada voltada para locação premium.

Fonte: Gulf Times