Dubai oferece mais de 150 pratos por apenas 10 dirhams durante o verão

Quem estiver em Dubai neste verão poderá aproveitar uma das promoções gastronômicas mais populares da cidade: mais de 150 pratos por apenas 10 dirhams dos Emirados Árabes Unidos (Dhs10).
A iniciativa faz parte do Dubai Summer Surprises e começou na segunda-feira, 3 de agosto, seguindo até 30 de agosto. Durante o período, restaurantes espalhados pela cidade oferecem pratos selecionados por um preço fixo de apenas Dhs10.
Não é necessário fazer reserva nem apresentar voucher. Basta ir a um dos estabelecimentos participantes e pedir o prato de Dhs10.
A lista completa foi divulgada pela District by Zomato e inclui grandes redes e restaurantes locais em regiões como Al Ghurair Centre, Dubai Festival City Mall, Deira City Centre e Palm Jumeirah Mall, entre outras.
O que está disponível?
A promoção reúne uma variedade de opções da culinária internacional. Entre os destaques estão:
- Dodo Pizza: pizza margherita média
- Burger King: combinação Mix N Match
- Dunkin’: café gelado médio com donut
- Baskin-Robbins: sundae infantil
- Costa Coffee: Choco Swirl com Americano
- Hard Rock Cafe: brownie de chocolate
- Shake Shack: cachorro-quente simples ao estilo Nova York
- Texas Chicken: sanduíche Mega Bites com acompanhamento
- Oporto: Bondi Burger
- Pret A Manger: combo de Americano com pastel de nata
- The Noodle House: chicken siew mai
- Sumo Sushi and Bento: cheese roll com guioza
- Taco Taco: burrito bowl
- Mirdif Fish and Chips: fish and chips
- Mumbai Junction: pav bhaji
- Saigon – Taste of Vietnam: salada de mamão verde
- Vasai Local Restaurant: biryani de camarão
- Royal Nawaab: kabab pulao
- Desi & Co: biryani de frango
- Mama Italia: pizza margherita
- El Moreno: churros
- House of Pops: picolé sortido
- Yoko Sizzlers: brownie na chapa
Há ainda opções de comida indiana, paquistanesa, árabe, japonesa, italiana, mexicana e argentina, além de cafés, sorvetes, doces, sanduíches e bebidas.
A promoção está disponível até 30 de agosto, mas os pratos e estabelecimentos participantes podem variar. A lista completa pode ser consultada no aplicativo District by Zomato, que também indica quais ofertas estão disponíveis nas proximidades de cada usuário.
Fonte: visitdubai.com