Dubai oferece mais de 150 pratos por apenas 10 dirhams durante o verão

Promoção reúne mais de 100 restaurantes da cidade até 30 de agosto, com opções que vão de biryanis e pizzas a hambúrgueres, sobremesas e cafés

Quem estiver em Dubai neste verão poderá aproveitar uma das promoções gastronômicas mais populares da cidade: mais de 150 pratos por apenas 10 dirhams dos Emirados Árabes Unidos (Dhs10).

A iniciativa faz parte do Dubai Summer Surprises e começou na segunda-feira, 3 de agosto, seguindo até 30 de agosto. Durante o período, restaurantes espalhados pela cidade oferecem pratos selecionados por um preço fixo de apenas Dhs10.

Não é necessário fazer reserva nem apresentar voucher. Basta ir a um dos estabelecimentos participantes e pedir o prato de Dhs10.

A lista completa foi divulgada pela District by Zomato e inclui grandes redes e restaurantes locais em regiões como Al Ghurair Centre, Dubai Festival City Mall, Deira City Centre e Palm Jumeirah Mall, entre outras.

O que está disponível?

A promoção reúne uma variedade de opções da culinária internacional. Entre os destaques estão:

- Dodo Pizza: pizza margherita média

- Burger King: combinação Mix N Match

- Dunkin’: café gelado médio com donut

- Baskin-Robbins: sundae infantil

- Costa Coffee: Choco Swirl com Americano

- Hard Rock Cafe: brownie de chocolate

- Shake Shack: cachorro-quente simples ao estilo Nova York

- Texas Chicken: sanduíche Mega Bites com acompanhamento

- Oporto: Bondi Burger

- Pret A Manger: combo de Americano com pastel de nata

- The Noodle House: chicken siew mai

- Sumo Sushi and Bento: cheese roll com guioza

- Taco Taco: burrito bowl

- Mirdif Fish and Chips: fish and chips

- Mumbai Junction: pav bhaji

- Saigon – Taste of Vietnam: salada de mamão verde

- Vasai Local Restaurant: biryani de camarão

- Royal Nawaab: kabab pulao

- Desi & Co: biryani de frango

- Mama Italia: pizza margherita

- El Moreno: churros

- House of Pops: picolé sortido

- Yoko Sizzlers: brownie na chapa

Há ainda opções de comida indiana, paquistanesa, árabe, japonesa, italiana, mexicana e argentina, além de cafés, sorvetes, doces, sanduíches e bebidas.

A promoção está disponível até 30 de agosto, mas os pratos e estabelecimentos participantes podem variar. A lista completa pode ser consultada no aplicativo District by Zomato, que também indica quais ofertas estão disponíveis nas proximidades de cada usuário.

Fonte: visitdubai.com

