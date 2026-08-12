Dubai mantém 95% de sua rede viária com classificação "excelente"

Sistema de alta tecnologia usa inteligência artificial e sensores LiDAR para monitorar estradas, sinais, iluminação e outros equipamentos em todo o emirado

Dubai está reforçando sua reputação como uma das cidades com melhor infraestrutura viária do mundo. Segundo a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA), 95% dos ativos da rede de estradas do emirado receberam classificação “excelente” no índice de condição dos ativos rodoviários.

O resultado é atribuído a um sistema de monitoramento contínuo que utiliza inteligência artificial, tecnologia LiDAR e coleta automatizada de dados para acompanhar as condições das estradas e identificar problemas antes que eles se agravem.

O índice avalia a condição estrutural e operacional dos ativos em uma escala de 0 a 100, permitindo que a RTA determine prioridades de manutenção e planeje intervenções com antecedência.

Tecnologia monitora mais de 38 tipos de estruturas

A tecnologia LiDAR é utilizada para realizar levantamentos digitais de alta precisão em mais de 38 categorias de ativos, incluindo pavimentos, placas de trânsito, barreiras de segurança, postes de iluminação, semáforos e cercas.

Uma das vantagens é que as inspeções podem ser feitas com os veículos em movimento, sem a necessidade de interditar as vias.

Segundo a RTA, o sistema pode alcançar até 95% de precisão em comparação com avaliações visuais tradicionais.

Com isso, estruturas que apresentam sinais de desgaste ou possíveis danos podem ser identificadas mais rapidamente, permitindo que as equipes realizem a manutenção antes que pequenos problemas se transformem em reparos mais caros ou complexos.

Avaliação de toda a rede acontece todos os anos

A RTA também realiza uma avaliação anual de toda a rede viária de Dubai e integra os dados ao sistema de informações geográficas (GIS).

A metodologia foi desenvolvida após comparações com práticas adotadas por autoridades de transporte de países como Estados Unidos, Austrália, Singapura, Japão, China, França e Suécia.

O objetivo não é apenas encontrar defeitos, mas manter um acompanhamento constante das condições da infraestrutura.

Para Dubai, onde milhões de deslocamentos são realizados diariamente, a estratégia de manutenção preventiva é considerada essencial para preservar a segurança, a eficiência e a qualidade das vias.

A RTA afirma que o sistema contribui para a meta de Dubai de oferecer infraestrutura e serviços de transporte de padrão mundial, além de melhorar a eficiência e a qualidade de vida no emirado.

Fonte: Gulf Times