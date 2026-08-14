Dubai estuda lançar aluguel parcelado em até 12 vezes sem juros a partir de setembro

Segundo apuração do jornal oficial Emarat Al Youm, o Departamento de Terras de Dubai (DLD) prepara, em parceria com um banco local, um esquema que pode tornar a cidade a primeira do mundo a oferecer "aluguel agora, pague depois" como parte integrada do mercado de locação

A Dubai Land Department (DLD), órgão responsável pelo registro e regulação do mercado imobiliário do emirado, estuda lançar no início de setembro uma nova modalidade de pagamento de aluguel que permitiria ao inquilino quitar o valor anual em até 12 parcelas mensais, sem juros. A informação é do jornal emiradense Emarat Al Youm, do grupo estatal Dubai Media, que ouviu fontes ligadas ao projeto.

Ainda não há comunicado oficial do DLD confirmando o programa — as informações circulam com base em fontes internas ouvidas pela imprensa local, e o próprio desenho final da iniciativa segue em elaboração.

Como funcionaria

Pelo modelo em discussão, o inquilino escolhe o imóvel que deseja alugar; em seguida, um banco parceiro paga ao proprietário o valor integral do aluguel anual, de uma só vez. O inquilino então devolve esse valor ao banco em parcelas mensais, com prazo flexível de até 12 meses e sem incidência de juros sobre o parcelamento.

Segundo as fontes ouvidas pela imprensa emiradense, regras como critérios de elegibilidade, processo de adesão, condições de financiamento e a relação contratual entre inquilino, proprietário e banco só devem ser detalhadas no anúncio oficial do lançamento, previsto para setembro.

Caso confirmada nesse formato, a iniciativa faria de Dubai a primeira cidade do mundo a incorporar oficialmente, dentro do próprio sistema de locação, um mecanismo desse tipo — hoje restrito a soluções privadas de fintechs.

Continuação do "Tajeer Al Muyassar" (Flexi Rent)

O programa em estudo dá sequência à iniciativa "Tajeer Al Muyassar" (conhecida em inglês como "Flexi Rent"), lançada pelo DLD em 23 de junho, que já havia ampliado as formas de pagamento de aluguel em Dubai para incluir parcelas mensais, trimestrais e semestrais — driblando o modelo tradicional de cheques pré-datados, ainda dominante no emirado. O "Tajeer Al Muyassar" também previu incentivos e descontos oferecidos por incorporadoras parceiras a novos inquilinos, como parte de um esforço para dar mais estabilidade ao mercado de locação.

Vale registrar que soluções privadas de parcelamento de aluguel já operam em Dubai há alguns anos — casos de fintechs como Keyper, Rently e ezy.rent, algumas com parceria bancária. A diferença do programa agora em estudo é que, pela primeira vez, seria o próprio governo de Dubai, via DLD, a estruturar e endossar oficialmente esse tipo de mecanismo.

O que isso significa para quem mora em Dubai

Para a comunidade brasileira na cidade, a expectativa em torno da novidade tem razão de ser: hoje, a maior parte dos contratos de aluguel em Dubai ainda exige o pagamento de várias mensalidades adiantadas em um único momento (via cheques, dentro do sistema Ejari), o que obriga o inquilino a imobilizar uma quantia alta de dinheiro logo na assinatura ou renovação do contrato. Se o programa avançar como descrito pelas fontes, esse valor poderia ser diluído ao longo do ano, liberando caixa para outras despesas do dia a dia — da escola dos filhos a emergências.

A Gazeta News vai acompanhar o processo e atualiza esta matéria assim que o DLD divulgar um comunicado oficial com os critérios de elegibilidade e o banco parceiro do projeto.

Fonte oficial: Emarat Al Youm (12/08/2026).

Reportagem corroborada por outro veículo do grupo Dubai Media, o Al Bayan

