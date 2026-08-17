Emirados e Brasil aprofundam parceria em portos e aviação, com comércio bilateral já acima de US$ 5,4 bilhões

Autoridades dos Emirados Árabes Unidos e do Brasil se reuniram na Embaixada dos Emirados, em Brasília, para avançar o diálogo estratégico sobre portos, aviação, logística e infraestrutura de transportes — uma parceria que já movimenta bilhões de dólares em comércio bilateral e que tem ganhado força nos últimos anos com investimentos emiradenses em setores estratégicos da economia brasileira.



O encontro foi conduzido pelo embaixador dos Emirados no Brasil, Sharif Essa Al Suwaidi, e reuniu nomes de peso dos dois lados: o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Tomé Franca; o diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Tiago Faierstein; o diretor regional da dnata para a América Latina, Phillip McGrane; a CEO do First Abu Dhabi Bank (FAB) para a América Latina, Angela Martins; e o diretor comercial corporativo do Abu Dhabi Ports Group, Ilson Hulle, além de outros representantes dos setores público e privado dos dois países.



Segundo os números apresentados no encontro, o comércio bilateral entre Brasil e Emirados já ultrapassa US$ 5,4 bilhões. A presença de empresas emiradenses na infraestrutura brasileira também cresce: a dnata, do grupo Emirates, hoje opera em 26 aeroportos do Brasil, com mais de 6 mil funcionários e cerca de 264 mil operações de aeronaves por ano, tornando-se a maior prestadora de serviços de assistência em solo aeroportuário do país. A Emirates, por sua vez, já transportou mais de 6 milhões de passageiros entre Brasil e Dubai desde que iniciou operações no país há duas décadas — somente em 2025, foram mais de 414 mil passageiros só nas rotas de São Paulo e Rio de Janeiro.



No setor portuário, a Abu Dhabi Ports investiu R$ 4,5 bilhões na expansão de suas operações de terminais no Porto de Santos, reforçando a logística das exportações do agronegócio, da indústria e do comércio internacional brasileiro. Já no setor de energia, a Mubadala Capital, por meio da Acelen Renováveis, desenvolve um dos maiores projetos do mundo de combustível sustentável de aviação (SAF) e diesel renovável à base de macaúba — iniciativa que projeta o Brasil como futuro fornecedor global de combustíveis de aviação de baixo carbono.



"Os Emirados Árabes Unidos e o Brasil compartilham uma parceria sólida e voltada para o futuro, construída com base na confiança, na conectividade e em uma visão econômica compartilhada", afirmou o embaixador Al Suwaidi, destacando a expectativa de novos investimentos e projetos de inovação entre os dois países.



Para o ministro Tomé Franca, o encontro reforça o interesse do governo brasileiro em atrair capital emiradense para portos, aeroportos e hidrovias, com potencial de gerar empregos e renda. Já o presidente da ANAC, Tiago Faierstein, destacou o papel de operadores logísticos como Emirates e dnata na modernização da aviação civil brasileira, com voos regulares para Rio de Janeiro e São Paulo.

Fonte: Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil/Diplomacia Bussiness