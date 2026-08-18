Aeroporto de Sharjah conquista certificação internacional pelo atendimento aos passageiros

Reconhecimento da ACI coloca aeroporto dos Emirados Árabes Unidos no nível mais alto de experiência do cliente alcançado pela unidade desde 2022

O Aeroporto de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, conquistou o Nível 3 da Airport Customer Experience Accreditation, certificação concedida pelo Airports Council International (ACI) para avaliar a qualidade da experiência oferecida aos passageiros.

O reconhecimento representa um novo avanço nos esforços do aeroporto para melhorar os serviços e colocar a experiência do cliente no centro das operações.

Segundo a administração do aeroporto, a certificação reconhece a capacidade da unidade de transformar opiniões e avaliações dos passageiros em melhorias concretas, além de trabalhar em conjunto com companhias aéreas, empresas de atendimento em solo e outros parceiros.

O Aeroporto de Sharjah entrou no programa da ACI no Nível 1, em 2022, quando implementou sistemas para medir a satisfação dos passageiros e entender melhor as necessidades dos viajantes.

Em 2023, avançou para o Nível 2, renovou essa certificação em 2025 e, agora, chegou ao Nível 3.

Avaliação analisou toda a experiência do passageiro

A avaliação para o novo nível analisou como o aeroporto coleta e utiliza o feedback dos passageiros, a coordenação com empresas parceiras e o gerenciamento da experiência desde a chegada ao aeroporto até o embarque e a partida.

O aeroporto informou que ampliou os canais de comunicação com os passageiros e passou a compartilhar regularmente relatórios de satisfação entre diferentes departamentos.

A estratégia permite identificar falhas nos serviços e definir áreas que precisam de melhorias.

A unidade também reforçou a colaboração com companhias aéreas, empresas de atendimento em solo e outros parceiros para manter padrões de atendimento consistentes em todo o aeroporto.

Para Ali Salim Al Midfa, presidente da Sharjah Airport Authority, a conquista demonstra a capacidade do aeroporto de analisar as opiniões dos passageiros e transformá-las em melhorias práticas.

O programa de acreditação da ACI avalia aspectos como estratégia de experiência do cliente, coleta e análise de dados, melhorias operacionais, participação dos funcionários e colaboração com parceiros.

Com a conquista do Nível 3, Sharjah alcança sua melhor classificação em experiência do passageiro desde que entrou no programa, em 2022.

Imagens: Gulf News