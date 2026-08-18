Aeroporto de Sharjah conquista certificação internacional pelo atendimento aos passageiros

O Aeroporto de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, conquistou o Nível 3 da Airport Customer Experience Accreditation, certificação concedida pelo Airports Council International (ACI) para avaliar a qualidade da experiência oferecida aos passageiros.
O reconhecimento representa um novo avanço nos esforços do aeroporto para melhorar os serviços e colocar a experiência do cliente no centro das operações.
Segundo a administração do aeroporto, a certificação reconhece a capacidade da unidade de transformar opiniões e avaliações dos passageiros em melhorias concretas, além de trabalhar em conjunto com companhias aéreas, empresas de atendimento em solo e outros parceiros.
O Aeroporto de Sharjah entrou no programa da ACI no Nível 1, em 2022, quando implementou sistemas para medir a satisfação dos passageiros e entender melhor as necessidades dos viajantes.
Em 2023, avançou para o Nível 2, renovou essa certificação em 2025 e, agora, chegou ao Nível 3.
Avaliação analisou toda a experiência do passageiro
A avaliação para o novo nível analisou como o aeroporto coleta e utiliza o feedback dos passageiros, a coordenação com empresas parceiras e o gerenciamento da experiência desde a chegada ao aeroporto até o embarque e a partida.
O aeroporto informou que ampliou os canais de comunicação com os passageiros e passou a compartilhar regularmente relatórios de satisfação entre diferentes departamentos.
A estratégia permite identificar falhas nos serviços e definir áreas que precisam de melhorias.
A unidade também reforçou a colaboração com companhias aéreas, empresas de atendimento em solo e outros parceiros para manter padrões de atendimento consistentes em todo o aeroporto.
Para Ali Salim Al Midfa, presidente da Sharjah Airport Authority, a conquista demonstra a capacidade do aeroporto de analisar as opiniões dos passageiros e transformá-las em melhorias práticas.
O programa de acreditação da ACI avalia aspectos como estratégia de experiência do cliente, coleta e análise de dados, melhorias operacionais, participação dos funcionários e colaboração com parceiros.
Com a conquista do Nível 3, Sharjah alcança sua melhor classificação em experiência do passageiro desde que entrou no programa, em 2022.
Imagens: Gulf News