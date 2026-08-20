Aeroporto Al Maktoum terá sistema de trens subterrâneos de 50 km em Dubai

O Aeroporto Internacional Al Maktoum, em Dubai, terá um gigantesco sistema de transporte ferroviário subterrâneo de aproximadamente 50 quilômetros, com nove estações. A estrutura foi planejada para atender à escala do que deverá ser o maior aeroporto do mundo em capacidade, com previsão de receber até 260 milhões de passageiros por ano.

O projeto do sistema automatizado de transporte de passageiros foi aprovado em um acordo com a japonesa Mitsubishi e a multinacional indiana Larsen & Toubro, responsáveis pela construção da nova rede ferroviária dentro do aeroporto.

Os trens subterrâneos vão conectar os terminais e outras instalações importantes, facilitando o deslocamento dos passageiros em um complexo de dimensões gigantescas. A previsão é que o sistema seja concluído em dezembro de 2031, antes da transferência das operações do atual Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) para o Al Maktoum, prevista para 2032.

Por causa do tamanho do aeroporto, os deslocamentos entre as diferentes áreas poderão levar entre 15 e 20 minutos. Para tornar as viagens mais confortáveis, os vagões deverão contar com assentos, evitando que os passageiros precisem permanecer em pé durante trajetos mais longos.

O sistema será construído pelo mesmo consórcio envolvido na implantação do Dubai Metro, em 2011, e do sistema de transporte de passageiros do Terminal 3 do aeroporto de Dubai.

Segundo Paul Griffiths, CEO da Dubai Airports, a rede subterrânea precisará ser rápida e eficiente para reduzir o tempo de deslocamento dentro do complexo. Ele comparou a distância percorrida à viagem de trem entre King’s Cross e Paddington, em Londres, que leva cerca de 20 minutos.

Apesar da previsão de transferência das operações para o Al Maktoum em 2032, a construção completa do megaprojeto deverá avançar por décadas, com conclusão estimada apenas por volta de 2057.

O aeroporto também deverá ser conectado à futura ferrovia de alta velocidade Etihad Rail, que poderá reduzir para apenas 30 minutos o trajeto entre Dubai e Abu Dhabi.