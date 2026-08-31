Preço da gasolina e do diesel sobe nos Emirados Árabes Unidos em setembro

Novos valores entram em vigor nesta terça-feira (1º) e refletem as tendências dos mercados de energia globais e locais.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram os novos preços de gasolina e diesel para setembro de 2026. Os valores foram definidos pelo Comitê de Preços de Combustíveis do país e passam a valer a partir de 1º de setembro.

A gasolina Super 98 será vendida por 3,80 dirhams por litro, ante 3,60 dirhams em agosto.

Já a Special 95 passa de 3,49 para 3,69 dirhams por litro, enquanto a E-Plus sobe de 3,41 para 3,61 dirhams por litro.

O maior aumento foi registrado no diesel, que passa de 3,80 para 4,30 dirhams por litro.

Os preços dos combustíveis nos Emirados Árabes Unidos são revisados mensalmente pelo comitê responsável, geralmente no fim de cada mês, levando em consideração as tendências dos mercados internacionais de energia e as condições do mercado local.

Os novos valores permanecerão em vigor durante o mês de setembro.

Fonte: Gulf News

