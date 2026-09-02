UAE amplia energia renovável em mais de 63 vezes em uma década

Capacidade instalada saltou de 129 MW em 2015 para mais de 8,2 GW em 2025, impulsionada por investimentos em infraestrutura e tecnologia.

Os Emirados Árabes Unidos ampliaram sua capacidade de geração de energia renovável em mais de 63 vezes nos últimos dez anos, segundo o Ministério de Energia e Infraestrutura.

A capacidade instalada passou de 129 MW, em 2015, para mais de 8,2 GW, em 2025. O avanço acompanha investimentos na modernização da rede elétrica, na interconexão e na adoção de dados e tecnologias avançadas para tornar a gestão do sistema mais eficiente.

O crescimento também abre espaço para novas oportunidades em setores como energia solar, armazenamento de energia, eficiência energética, digitalização das redes e tecnologias de gestão da demanda.

Os dados foram divulgados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos, por meio da agência oficial WAM.