Dubai Customs registra alta de 53% nas transações de carga aérea no primeiro semestre

Os centros de carga aérea do Dubai Customs processaram aproximadamente 18,2 milhões de transações aduaneiras no primeiro semestre de 2026, ante 11,9 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado representa um crescimento de quase 53% em um ano.
Segundo a autoridade aduaneira, a expansão foi impulsionada, entre outros fatores, pelo crescimento do comércio eletrônico e pela posição de Dubai como importante centro logístico internacional.
O avanço chama a atenção de empresas brasileiras que utilizam Dubai como ponto de entrada, distribuição ou redistribuição de mercadorias para mercados do Oriente Médio, da Ásia e da África.
O aumento no fluxo de operações também sinaliza oportunidades para setores ligados ao comércio internacional, incluindo comércio eletrônico, freight forwarding, armazenagem e serviços de logística.
Os dados foram divulgados pelo Dubai Customs e pela Emirates News Agency (WAM), com base nas operações de carga aérea realizadas entre janeiro e junho de 2026.
Economia
Autoridade aduaneira processou 18,2 milhões de operações nos primeiros seis meses de 2026, impulsionada pelo avanço do comércio eletrônico e pela posição estratégica de Dubai como hub logístico
Os centros de carga aérea do Dubai Customs processaram aproximadamente 18,2 milhões de transações aduaneiras no primeiro semestre de 2026, ante 11,9 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado representa um crescimento de quase 53% em um ano.