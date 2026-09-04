Sharjah capacita mais de 300 profissionais em inteligência artificial

Programa da Sharjah Media City já alcançou funcionários de 16 instituições governamentais e busca ampliar o uso prático da tecnologia nos ambientes de trabalho

Mais de 300 profissionais de 16 instituições governamentais dos Emirados Árabes Unidos já participaram dos programas e workshops do Shams AI Club, iniciativa da Sharjah Media City voltada à capacitação em inteligência artificial.



O programa combina formação teórica e atividades práticas para ensinar os participantes a utilizar ferramentas de IA em suas rotinas profissionais.



A iniciativa representa um avanço na estratégia dos Emirados para transformar investimentos e políticas de inteligência artificial em capacitação de funcionários e aplicação prática da tecnologia.



O movimento também pode abrir oportunidades para empresas de treinamento, automação, consultoria e desenvolvimento de soluções de IA, inclusive no mercado brasileiro.