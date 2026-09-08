IA e genômica avançam no combate às doenças raras em congresso internacional em Abu Dhabi

O avanço da inteligência artificial e da genômica no diagnóstico e tratamento de doenças raras esteve entre os principais temas do 5º Congresso MENA de Doenças Raras 2026, realizado entre os dias 3 e 5 de setembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O evento reuniu especialistas de mais de 20 países no Beach Rotana Hotel e é considerado um dos principais encontros dedicados às doenças raras no Oriente Médio e Norte da África. A programação contou com mais de 140 palestrantes e abordou temas relacionados a diagnóstico, terapias inovadoras, pesquisa científica e cuidados multidisciplinares.

Entre os destaques esteve o uso cada vez maior da inteligência artificial e da genômica para identificar doenças de forma mais rápida e desenvolver tratamentos personalizados. As chamadas terapias gênicas e celulares também ganharam espaço nas discussões, especialmente pelo potencial de oferecer alternativas para condições que, até pouco tempo, tinham poucas ou nenhuma opção de tratamento eficaz.

A programação incluiu ainda debates sobre aconselhamento genético, economia da saúde, cobertura de seguros, reabilitação, suporte nutricional e psicológico, inclusão e defesa dos direitos dos pacientes.

Participação brasileira

A presença de especialistas brasileiros reforçou o intercâmbio científico entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos e destacou a participação do país nas pesquisas e discussões internacionais sobre doenças raras.

O congresso também reuniu médicos de diferentes especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, terapeutas, pesquisadores, cientistas, estudantes e profissionais de laboratórios, além de pacientes e familiares.

Durante o evento, trabalhos científicos foram apresentados em formato de pôster, com os estudos de maior destaque selecionados para apresentações orais e premiações.

Com mais de 1.500 participantes esperados, o congresso também funcionou como espaço para estabelecer parcerias entre universidades, hospitais, laboratórios, empresas farmacêuticas e organizações voltadas ao apoio de pessoas com doenças raras.

Para especialistas, a combinação de genômica, inteligência artificial e terapias avançadas representa uma das principais frentes de transformação na área, especialmente na busca por diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados.

O encontro em Abu Dhabi reforçou, assim, a importância da cooperação internacional para acelerar pesquisas e ampliar o acesso a novas alternativas de tratamento para pacientes com doenças raras.

Fonte: MENA Congress for Rare Diseases