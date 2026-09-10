Empresas nos Emirados têm até 30 de setembro para declarar e pagar o Corporate Tax

Empresas e outras pessoas jurídicas sujeitas ao Corporate Tax nos Emirados Árabes Unidos devem ficar atentas ao prazo de 30 de setembro de 2026. A Federal Tax Authority (FTA) publicou, em 2 de setembro, um alerta lembrando que empresas cujo exercício financeiro terminou em 31 de dezembro de 2025 devem apresentar a declaração do imposto e pagar o valor devido até essa data.

A FTA ressalta que o prazo não representa uma nova cobrança criada agora, mas uma obrigação já prevista na legislação tributária dos Emirados.

A exigência também pode se aplicar a empresas que atendam aos requisitos do Small Business Relief, programa de alívio tributário para pequenos negócios. Nesses casos, as empresas elegíveis continuam obrigadas a apresentar a declaração simplificada dentro do prazo aplicável.

Como fazer a declaração

O procedimento pode ser realizado de forma digital pela plataforma EmaraTax, que permite o acesso 24 horas por dia. A própria empresa pode fazer o processo ou contar com o auxílio de um Tax Agent aprovado pela autoridade tributária.

Para uma empresa cujo exercício financeiro terminou em 31 de dezembro de 2025, o prazo máximo para cumprir a obrigação é:

30 de setembro de 2026.

O não cumprimento das obrigações dentro do prazo pode resultar em penalidades por atraso e por não conformidade.

Quem precisa ficar atento

O alerta é direcionado a empresas e outras pessoas jurídicas que estejam sujeitas ao Corporate Tax, de acordo com seu enquadramento tributário.

A FTA também reforça que o enquadramento no Small Business Relief, quando aplicável, não elimina a necessidade de apresentar a declaração exigida.

Por isso, empresários que possuem negócios nos Emirados devem verificar o enquadramento da empresa, preparar a documentação necessária e garantir que a declaração e eventual pagamento sejam realizados dentro do prazo.