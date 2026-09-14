Dubai recebe 7 milhões de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026

Cidade registrou cerca de 21 milhões de noites de hospedagem reservadas; números foram apresentados durante o Arabian Travel Market

Dubai recebeu 7 milhões de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2026, com cerca de 21 milhões de noites de hospedagem reservadas no período. Os dados foram apresentados pelo governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, durante sua visita ao Arabian Travel Market (ATM) 2026.

Realizado no Dubai World Trade Centre, o evento começou nesta segunda-feira (14) e reúne companhias aéreas, hotéis, autoridades de turismo e empresas de tecnologia de diversos países.

Sheikh Mohammed percorreu os pavilhões da feira acompanhado de autoridades do governo. O príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, também visitou o evento.

Em sua 33ª edição, o Arabian Travel Market tem como tema “Travel 2040: Driving New Frontiers Through Innovation and Technology” (“Viagens 2040: abrindo novas fronteiras por meio da inovação e da tecnologia”).

A programação segue até 17 de setembro e destaca novidades para o setor, incluindo o novo visto turístico de cinco anos e a ampliação de sistemas de biometria nos aeroportos.

