Isabeli Fontana e estrelas internacionais brilham na maior passarela do Oriente Médio, em Dubai

O Dubai Mall Exhibition Centre recebeu, pela primeira vez, o THE EVENT 003 — terceira edição da plataforma de moda que já integra o calendário da The Luxury Network UAE. No sábado (12/09), mais de mil convidados lotaram o espaço para acompanhar o desfile em uma passarela de 130 metros, apontada como a maior do Oriente Médio, que fechou com a supermodelo brasileira Isabeli Fontana em um vestido dourado escultural da coleção "Iris", da AAVVA Fashion.



Encerrar a noite não é para qualquer uma: Isabeli soma 58 capas de revista Vogue ao redor do mundo — entre as edições americana, francesa, italiana, grega e coreana — e já foi eleita pela Vogue Paris uma das 30 melhores modelos dos anos 2000. É essa bagagem que faz da brasileira uma das apostas mais certeiras de qualquer grife que queira fechar um desfile com chave de ouro, e o THE EVENT 003 não deixou por menos.



Isabeli não esteve sozinha no protagonismo internacional da noite. A atriz egípcia Jessica Hossameldin e a atriz saudita Elham Ali também desfilaram looks assinados por Saiid Kobeisy, outro nome forte da noite ao lado da AAVVA. Já Logina Salah, egípcia eleita pela World Woman Foundation uma das 60 mulheres mais influentes do mundo por seu trabalho de representatividade e positividade corporal, usou um vestido preto de brilho da própria AAVVA — reforçando o alcance internacional da marca muito além do público brasileiro.



E é sobre essa marca que o Gazeta News teve a exclusividade de conversar com seu criador. A AAVVA Fashion foi cofundada em 2014 pelo designer e arquiteto Vincenzo Visciglia — brasileiro, natural de Tatuí, no interior de São Paulo, radicado em Dubai há mais de 20 anos — ao lado do engenheiro libanês Ahmad Ammar, e hoje emprega cerca de 100 pessoas no mercado de luxo dos Emirados. Em entrevista exclusiva ao Gazeta News, Vincenzo resumiu o espírito que trouxe do Brasil para construir a marca: "A perseverança que a gente tem no Brasil é muito interessante — com pouco a gente faz muito." Questionado sobre o que diria a quem sonha em replicar essa trajetória fora do país, foi direto: "Esquece o que você sabe no Brasil [...] Aqui é preciso aprender o mercado."



A força da comunidade brasileira em Dubai também esteve em destaque fora da passarela. Ao Gazeta News, o vice-cônsul do Brasil na cidade, Carlos Gardez, celebrou a presença brasileira no evento e destacou o tamanho da comunidade no país: "Temos mais de 14 mil brasileiros na comunidade, que já se tornou uma das maiores de todo o Oriente Médio. É muito bom a gente mostrar todo esse potencial que a gente tem fora do nosso país e se destacar tanto."



O Brasil também esteve representado no varejo e na plateia. Renata Cavalcante, fundadora da The Coolrator — primeira concept store latina dos Emirados, no DIFC —, acompanhou o desfile como convidada nesta edição, depois de ter participado como marca na anterior: "É um prazer estar aqui, assistindo ao Vincenzo — um querido, merece todo esse sucesso que sempre tem [...] Quem sabe nos próximos a gente vê a Coolrator voltando." Já a atriz Sabrina Petraglia, radicada em Dubai, foi prestigiar amigos especiais no evento: "Tá aqui nesse evento maravilhoso do Vincenzo e do Ahmad [...] e também da Hany, da Dunesse, uma mulher maravilhosa, muito amiga minha." Sobre escolher Dubai como lar, foi só elogios: "Dubai é definitivamente a minha casa. Eu amo esse lugar, me sinto parte [...] É o lugar que eu realmente escolhi pra viver, pra criar os meus filhos."



Nos bastidores, antes do início do desfile, a equipe de produção do Vincenzo também vibrava com a expectativa da noite. Jamile Knop, que integra a equipe da AAVVA, resumiu o clima: "A gente tem a maior passarela do Middle East [...] a gente quer proporcionar pra vocês uma noite de glamour, uma noite fashion, como Dubai nunca viu."



Entre o brilho internacional de Isabeli Fontana e das convidadas estrangeiras e a história de um brasileiro que construiu uma das marcas de luxo mais relevantes de Dubai, o THE EVENT 003 confirmou, mais uma vez, por que a maior passarela do Oriente Médio também tem sotaque brasileiro.



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