Emirates apresenta nova poltrona Premium Economy com divisória elétrica de privacidade

A Emirates apresentou uma nova poltrona da classe Premium Economy que permite aos passageiros ajustar eletricamente a posição do assento e uma divisória de privacidade entre os lugares. A novidade estreia nos novos Airbus A350 da companhia e foi desenvolvida para oferecer mais conforto e espaço individual durante o voo.

A divisória pode ser elevada ou abaixada por meio dos controles do próprio assento e travada na altura desejada. Segundo a Emirates, é a primeira divisória elétrica de altura total oferecida em uma cabine Premium Economy.

A configuração da cabine do A350 será de 2-3-2, com apenas 28 assentos. As poltronas têm 20 polegadas de largura e até 39 polegadas de espaço entre as fileiras. A reclinação ocorre em uma posição tipo “berço”, projetada para não invadir o espaço do passageiro da fileira de trás.

Os assentos também contam com controles elétricos, incluindo modos específicos para descanso e refeições. O encosto de cabeça U-Dream, desenvolvido pela Safran Seats, permite diferentes ajustes para apoiar a cabeça e o pescoço, enquanto um apoio para os pés de couro pode ser acionado manualmente.

Tecnologia e entretenimento

Outra novidade é o carregamento sem fio, oferecido pela primeira vez na Premium Economy da Emirates. Cada assento também possui entrada USB-C e uma mesa com suporte integrado para celular.

O sistema de entretenimento a bordo ice será exibido em uma tela sensível ao toque de 13,3 polegadas com resolução 4K HDR. Nos novos A350, os passageiros também terão acesso a novos ângulos das câmeras externas da aeronave, incluindo imagens dos lados esquerdo e direito.

A experiência inclui ainda refeições inspiradas na culinária de diferentes regiões, servidas em porcelana Royal Doulton, além de uma seleção de bebidas e vinhos.

Nos voos de longa distância, os passageiros da Premium Economy também recebem kits de amenidades reutilizáveis, desenvolvidos em parceria com a United for Wildlife, com produtos de cuidados pessoais da Aveda e itens como meias, máscara para os olhos, protetores auriculares e kit odontológico.

Lançada pela Emirates em 2022, a Premium Economy vem sendo ampliada na frota da companhia. Com a chegada dos novos A350, a empresa continua investindo em recursos de privacidade, conforto e tecnologia para essa classe de cabine.