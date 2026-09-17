Standard Chartered passa a oferecer negociação de Bitcoin e Ether para instituições nos Emirados Árabes Unidos

Serviço está disponível para clientes institucionais qualificados por meio da operação do banco no DIFC e reforça a posição de Dubai no mercado de ativos digitais

O Standard Chartered passou a oferecer negociação à vista de Bitcoin e Ether para clientes institucionais qualificados nos Emirados Árabes Unidos, por meio de sua operação no Dubai International Financial Centre (DIFC).

Segundo a Reuters, a iniciativa faz do banco a primeira instituição financeira global de importância sistêmica a oferecer negociação à vista de criptomoedas para clientes institucionais no país.

A novidade amplia a integração entre o mercado de criptomoedas e o sistema financeiro tradicional e reforça a posição de Dubai como um centro voltado a ativos digitais dentro de um ambiente regulado.

O serviço, porém, é direcionado a clientes institucionais qualificados. A iniciativa não significa que clientes bancários comuns passaram a ter acesso irrestrito à compra e venda de Bitcoin e Ether pelo Standard Chartered.

Para investidores institucionais e empresas do setor financeiro, a medida representa uma nova opção de acesso direto ao mercado de criptomoedas por meio de uma instituição bancária tradicional.